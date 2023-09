Hunter Biden intente une action en justice contre l’IRS pour divulgation illégale d’informations fiscales

Hunter Biden a intenté une action en justice lundi contre l’IRS devant un tribunal fédéral de Washington, DC, alléguant que deux de ses agents avaient partagé illégalement ses informations fiscales privées dans le cadre d’enquêtes criminelles qui ont conduit à des accusations contre lui.

Dans la poursuite, les avocats du fils du président Joe Biden affirment que « les agents de l’IRS ont ciblé et cherché à embarrasser M. Biden via des déclarations publiques aux médias dans lesquelles eux et leurs représentants ont divulgué des informations confidentielles sur les questions fiscales d’un citoyen privé ».

Le dossier indique que « le procès concerne la décision des employés de l’IRS, de leurs représentants et d’autres personnes de ne pas respecter leurs obligations et de divulguer et de diffuser publiquement et de manière répétée et intentionnelle les informations protégées de la déclaration de revenus de M. Biden en dehors des exceptions de divulgation prévues par la loi ».

La plainte allègue que l’IRS et deux de ses employés, Gary Shapley et Joseph Ziegler, ont enfreint la loi fédérale interdisant la diffusion de renseignements fiscaux personnels et violé la loi sur la protection de la vie privée.

Ziegler, qui travaille dans la section de la fiscalité internationale et de la criminalité financière de l’agence, et Shapley, un agent de la division des enquêtes criminelles de l’IRS, ont tous deux témoigné en tant que lanceurs d’alerte devant le comité de surveillance de la Chambre, qui s’est concentré sur les relations commerciales de Hunter Biden.

Ziegler, qui était l’agent chargé de l’enquête sur les impôts de Hunter Biden, a déclaré lors d’une audience en juillet qu’il y avait eu une « mauvaise gestion flagrante » de l’enquête, et il a suggéré que les procureurs avaient fermé les yeux sur certaines des allégations contre le fils du président.

Shapley, témoignant à la même audience, a déclaré que le ministère de la Justice avait accordé un traitement préférentiel à Biden.

Biden allègue dans sa poursuite que tous deux ont divulgué de manière inappropriée des informations sur l’enquête, leurs recommandations d’accusation et la conduite qu’ils ont découverte au cours de l’enquête – non seulement au Congrès, mais également à un certain nombre de médias, y compris NBC News.

La poursuite allègue que les deux hommes ont entrepris de « diffamer publiquement » Biden dans les médias même après avoir reçu pour instruction de ne pas discuter des allégations lors de leur témoignage à huis clos devant le comité des voies et moyens de la Chambre et après avoir rappelé qu’il est « illégal de divulguer des retours ». ou renvoyer des informations » qui n’ont pas été autorisées.

« Malgré ces instructions simples et ces rappels explicites des répercussions qui résulteraient des violations », indique la poursuite, tous deux « ont poursuivi leur campagne publique visant à divulguer de manière sélective certaines informations confidentielles des déclarations de revenus afin d’embarrasser et de nuire à M. Biden ».

Dans un communiqué, l’équipe juridique de Shapley a déclaré que ni eux ni Shapley n’avaient « jamais divulgué d’informations confidentielles sur les contribuables, sauf par le biais de divulgations de dénonciateurs autorisées par la loi. Une fois que le Congrès a publié ce témoignage, comme tout citoyen américain, il a le droit de discuter de ces informations publiques. »

Les avocats de Shapley – Mark D. Lytle, Jason Foster et Tristan Leavitt – ont qualifié la poursuite de « juste une autre diffamation frivole de la part des avocats de la famille Biden essayant de détourner l’attention des gens des propres problèmes juridiques de Hunter Biden et d’intimider les lanceurs d’alerte actuels et futurs ».

La poursuite vise, en partie, 1 000 $ de dommages et intérêts pour chaque divulgation inappropriée des dossiers fiscaux et à ce que l’IRS élabore un plan pour appliquer les lois fédérales sur la confidentialité liées aux informations fiscales.

Un porte-parole de l’IRS a déclaré que l’agence « ne commente pas les litiges en cours ».

Lundi également, l’avocat de Hunter Biden, Abbe Lowell, a envoyé une lettre au président des voies et moyens, Jason Smith, R-Mo., repoussant les allégations que Smith avait vantées sur la base du témoignage de Zeigler et Shapley selon lesquelles Biden avait sous-déclaré ses impôts en 2018.

« Je vous écris pour vous faire savoir que vos agents et vous avez tort », a écrit Lowell. « En attendant le développement final des faits ayant un impact sur l’année fiscale 2018 de M. Biden, il semble que M. Biden aura droit à un remboursement pour cette année fiscale. »

Le bureau de Smith a refusé de commenter.

L’enquête fiscale contre Hunter Biden a débuté en 2018 et semblait prête à se terminer en juillet, lorsque Biden devait plaider coupable de deux chefs d’accusation de délit pour non-paiement de ses impôts en échange de la recommandation des procureurs d’une peine de probation. Une accusation distincte pour arme à feu, alléguant qu’il avait acheté une arme à feu alors qu’il était sous l’influence de drogues, aurait été abandonnée dans deux ans dans le cadre d’un accord distinct avec les procureurs si Biden restait à l’écart des ennuis.

Les accords ont échoué après qu’un juge de la Cour fédérale du Delaware ait remis en question certaines conditions.

La semaine dernière, les procureurs ont inculpé Biden de trois chefs d’accusation impliquant la vente d’armes et devraient porter des accusations fiscales supplémentaires contre lui avant la fin du mois.