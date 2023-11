Hunter Biden intente une action en diffamation contre l’ancien PDG d’Overstock.com

Hunter Biden a poursuivi mercredi l’ancien directeur général d’Overstock.com, Patrick Byrne, pour diffamation suite à ses commentaires sur la recherche d’un pot-de-vin auprès de l’Iran.

Selon le procès, Byrne a publié de fausses déclarations en juin affirmant que le fils du président avait contacté le gouvernement iranien en 2021, proposant à son père de « débloquer » 8 milliards de dollars de fonds iraniens contre un pot-de-vin.

« Ces déclarations diffamatoires de Byrne ne sont pas seulement fausses ou malveillantes : elles sont complètement scandaleuses », ont écrit les avocats de Biden dans la plainte déposée devant un tribunal fédéral de Californie.

Byrne, un fidèle allié de Trump, republié les déclarations « fausses et diffamatoires » alléguant que Biden avait eu des relations de corruption et de trahison avec l’Iran le 8 octobre, indique le procès, un jour après que les attaques du Hamas en Israël ont tué environ 1 400 personnes.

Les avocats de Biden ont déclaré que le message impliquait que ses « actions prétendument criminelles et corrompues avaient contribué aux attaques terroristes du Hamas ».

“Byrne sait que ses déclarations sont sans fondement et pourtant il les a publiées et republiées de toute façon, et il continue de propager ses mensonges à tous ceux qui veulent l’écouter, y compris ses centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux”, ont-ils ajouté.

Les avocats de Biden ont également déclaré qu’ils avaient envoyé une demande formelle de rétractation à Byrne le 26 octobre, mais qu’il avait « ignoré » la demande et « n’avait pris aucune mesure pour désavouer ses fausses affirmations ».

L’avocat de Byrne ne figurait pas dans le dossier judiciaire de mercredi. Un avocat représentant Byrne dans des procès en cours distincts n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi soir.

Biden a intenté une action en justice le jour même où les Républicains de la Chambre l’ont cité à comparaître, lui et le frère du président, James Biden.

Byrne, qui a également été poursuivi pour diffamation par Dominion Voting Systems, a promu les fausses affirmations électorales de l’ancien président Donald Trump au lendemain du scrutin de 2020. Il était également présent lors d’une réunion du Bureau ovale le 18 décembre 2020, lorsqu’un groupe d’alliés de Trump a exhorté le président de l’époque à invoquer une urgence nationale pour rester en fonction, a témoigné l’année dernière l’ancien avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone.

Le procès de mercredi est le dernier d’une série de poursuites que Biden a intentées ces derniers mois alors que les républicains de la Chambre intensifient les enquêtes sur le président et sa famille dans le cadre d’une enquête de destitution.

Dans deux poursuites en septembre, Biden a allégué que deux agents de l’IRS partageaient illégalement ses informations fiscales, et il a allégué des violations d’accès aux données et une fraude informatique de la part de Rudy Giuliani, de ses entreprises et de son ancien avocat Robert Costello.