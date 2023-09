Hunter Biden inculpé pour armes à feu

Les deux chefs d’accusation les plus graves sont passibles de peines maximales de 10 ans de prison et de 250 000 dollars d’amende.

Hunter Biden arrive à la base de la Garde nationale aérienne de Hancock Field après avoir débarqué d’Air Force One avec son père, le président américain Joe Biden, à Syracuse, New York, le 4 février 2023.

Biden a plaidé non coupable lors de cette audience pour non-paiement d’impôts fédéraux sur plus de 1,5 million de dollars par an en 2017 et 2018. Cette facture fiscale a depuis été remboursée.

Le procureur américain David Weiss et les avocats de Biden se sont depuis disputés lors de procès en duel pour savoir si leur accord préalable visant à laisser Hunter échapper aux poursuites pour crime d’armes était en vigueur.

« Nous pensons que l’accord de détournement signé et déposé [on the gun charge] reste valable et empêche que des accusations supplémentaires soient portées contre M. Biden », a déclaré ce mois-ci l’avocat de Biden, Abbe Lowell. L’avocat a souligné que Biden « a respecté les conditions de libération en vertu de cet accord au cours des dernières semaines, y compris des visites régulières par le bureau de probation. »

Plus tôt en septembre, Weiss, qui avait été nommé conseiller spécial dans l’affaire Hunter Biden par le procureur général Merrick Garland, a signalé que les procureurs déposeraient un acte d’accusation d’ici la fin du mois.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.

— Brian Schwartz de CNBC a contribué à ce rapport.