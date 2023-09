Hunter Biden inculpé d’accusations fédérales américaines en matière d’armes à feu et accusé d’avoir menti sur la consommation de drogue

Hunter Biden a été inculpé jeudi pour des accusations fédérales en matière d’armes à feu, la dernière étape d’une enquête de longue date sur le fils du président américain qui place l’affaire sur la bonne voie vers un éventuel procès à enjeux élevés à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

Biden est accusé d’avoir menti sur sa consommation de drogue lorsqu’il a acheté une arme à feu en octobre 2018, période au cours de laquelle il a reconnu qu’il souffrait de dépendance au crack, selon l’acte d’accusation déposé devant le tribunal fédéral du Delaware par un avocat spécial supervisant l’affaire. .

L’acte d’accusation intervient des semaines après l’échec d’un accord de plaidoyer qui aurait évité un procès pénal et des semaines ou des mois de gros titres distrayants pour le président américain Joe Biden.

La bataille judiciaire pourrait être prolongée : son avocat de la défense a fait valoir que Hunter Biden n’avait pas violé la loi et restait protégé par une disposition d’immunité qui faisait partie de l’accord de plaidoyer.

Les accusations, quant à elles, sont rarement déposées séparément, et une décision récente de la cour d’appel a remis en question la loi elle-même.

Le fils du président fait également l’objet d’une enquête pour ses relations commerciales, et le procureur spécial a indiqué que des poursuites fiscales pourraient être déposées à un moment donné dans le futur à Washington ou en Californie, où il réside.

La pression politique s’est également intensifiée lorsque la Chambre des représentants a officiellement ouvert une enquête de destitution contre le président démocrate, cherchant à lier l’aîné Biden aux entreprises de son fils et à détourner l’attention des propres problèmes juridiques de l’ancien président Donald Trump.

Au cours des années d’enquête, les procureurs fédéraux n’ont pas indiqué que Joe Biden était connecté. Et jusqu’à présent, les républicains n’ont découvert aucune preuve significative d’actes répréhensibles de la part de l’aîné Biden, qui, en tant que vice-président, parlait souvent à son fils et s’arrêtait à un dîner d’affaires avec les associés de son fils.

La Maison Blanche maintient que Joe Biden n’était pas impliqué dans les affaires commerciales de son fils.

Les accusations dans de tels cas sont « relativement rares »

Le procureur qui a longtemps supervisé l’enquête sur Hunter Biden, le procureur américain du Delaware nommé par Trump, David Weiss, a été élevé au rang de conseiller spécial le mois dernier, lui donnant de larges pouvoirs pour enquêter et rendre compte de ses conclusions.

L’acte d’accusation en trois chefs d’accusation indique que Hunter Biden a menti sur un formulaire requis pour chaque achat d’arme à feu lorsqu’il a acheté un Colt Cobra Special dans un magasin d’armes à Wilmington, dans le Del.

Il est accusé de deux chefs d’accusation pour avoir fait de fausses déclarations lors de l’achat de l’arme à feu, en cochant prétendument une case indiquant qu’il n’était pas un consommateur ou accro à des drogues illégales, et en la donnant au magasin pour ses dossiers requis par le gouvernement fédéral. Un troisième chef d’accusation allègue qu’il a possédé l’arme pendant environ 11 jours alors qu’il savait qu’il était un consommateur de drogue.

Les chefs d’accusation sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison, en cas de condamnation, selon un communiqué de Weiss et du ministère américain de la Justice.

REGARDER | Avocat spécial nommé dans l’enquête Hunter Biden : Un avocat spécial nommé pour superviser l’enquête sur Hunter Biden Le procureur général américain Merrick Garland a annoncé vendredi qu’il nommait un avocat spécial dans l’enquête Hunter Biden, approfondissant ainsi l’enquête sur le fils du président américain à l’approche des élections de 2024.

Le représentant James Comer, le principal républicain qui mène une enquête de destitution contre le président, a qualifié jeudi l’acte d’accusation de « très petit début ».

Mais, a-t-il déclaré dans un communiqué, à moins que le ministère américain de la Justice ne donne suite aux affirmations des républicains concernant la question de savoir si le président était impliqué dans les relations commerciales de son fils, « il sera clair que le DOJ du président Biden protège Hunter Biden et le grand type ».

Une accusation de crime d’arme à feu contre Hunter Biden, 53 ans, faisait auparavant partie d’un accord de plaidoyer qui comprenait également des plaidoyers de culpabilité pour des accusations de délits fiscaux, mais l’accord a implosé lors d’une audience judiciaire en juillet lorsqu’un juge a soulevé des questions sur ses dispositions inhabituelles.

L’accord aurait inclus un plaidoyer de culpabilité pour l’accusation d’arme à feu, mais lui aurait épargné des poursuites formelles pour le chef d’accusation d’arme à feu s’il évitait les ennuis pendant deux ans.

L’avocat de la défense Abbe Lowell a fait valoir qu’une partie de l’accord restait en vigueur, y compris ses dispositions d’immunité contre d’autres accusations potentielles. Il a déclaré dans un communiqué que Hunter Biden « possédant une arme déchargée pendant 11 jours » ne représentait aucune menace pour la sécurité publique et a critiqué « l’ingérence inappropriée et partisane des « Républicains MAGA » dans ce processus », une référence au slogan de Trump « Make America Great Again ». .

Lowell a pris le relais après le retrait de l’ancien avocat de Hunter Biden dans l’affaire, Christopher Clark, affirmant qu’il pourrait être appelé à témoigner sur les dispositions d’immunité.

Les procureurs maintiennent cependant que l’accord n’a jamais pris effet et qu’il est désormais invalide. Ils ont signalé que des accusations seraient déposées devant le tribunal au début du mois.

Les accusations liées à la possession d’armes à feu par des toxicomanes sont rares, surtout lorsqu’elles ne sont pas liées à d’autres crimes. Parmi toutes les personnes condamnées pour possession illégale d’armes à feu en 2021, environ cinq pour cent ont été inculpées pour consommation de drogue, selon les données de la US Sentencing Commission.

La plupart de ces poursuites visent également des personnes accusées d’autres crimes, a déclaré Adam Winkler, professeur de droit constitutionnel et expert en politique sur les armes à feu à la faculté de droit de l’Université de Californie à Los Angeles.

« Il est relativement rare de poursuivre quelqu’un pour toxicomanie et possession d’armes à feu, en l’absence d’autres activités criminelles ou de circonstances inhabituelles », a-t-il déclaré.

Un précédent « accord amoureux » critiqué

Les Républicains avaient dénoncé l’accord de plaidoyer comme étant un « accord de faveur ». Cela aurait permis à Hunter Biden de purger une peine de probation plutôt qu’une peine de prison après avoir plaidé coupable de non-paiement d’impôts en 2017 et 2018.

Ses revenus personnels au cours de ces deux années s’élevaient à environ 4 millions de dollars américains, y compris les honoraires d’affaires et de conseil d’une société qu’il avait créée avec le PDG d’un conglomérat d’affaires chinois et de la société énergétique ukrainienne Burisma, ont indiqué les procureurs.

Les républicains du Congrès ont poursuivi leurs propres enquêtes sur la manière dont le ministère américain de la Justice a traité l’affaire, ainsi que sur presque tous les aspects des relations commerciales de Hunter Biden, cherchant à relier ses affaires financières directement à son père.

Les Républicains ont obtenu des témoignages sur la manière dont Hunter a utilisé la « marque Biden » pour générer du travail à l’étranger, mais n’ont pas produit de preuves concrètes des actes répréhensibles du président.