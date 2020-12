WASHINGTON (AP) – Le fils du président élu Joe Biden, Hunter, a déclaré mercredi que ses «affaires fiscales» faisaient l’objet d’une enquête fédérale, mettant de nouveau en lumière les questions concernant ses transactions financières qui ont entravé la campagne de son père.

Dans un communiqué publié par le bureau de transition du président élu, le jeune Biden a déclaré avoir pris connaissance de l’enquête mardi. Il n’a pas divulgué les détails de l’affaire.

L’enquête du ministère de la Justice, centrée sur des crimes potentiels de fraude fiscale, était en cours depuis au moins un an avant que le président élu Biden n’annonce sa candidature, a déclaré une personne proche du dossier à l’Associated Press.

Les procureurs fédéraux ont contacté les avocats de Hunter Biden mardi, a déclaré la personne. Les enquêteurs n’ont pas contacté les autorités dans les semaines précédentes en raison d’une politique du ministère de la Justice concernant les élections qui interdit les actes d’enquête manifestes.

« Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », a déclaré Hunter Biden dans un communiqué.

Il est depuis longtemps la cible du président Donald Trump et de ses alliés, qui l’ont accusé de profiter de ses relations politiques. Trump et ses partisans ont également soulevé des accusations non fondées de corruption liées au travail de Hunter Biden en Ukraine à l’époque où son père était vice-président et dirigeait les relations de l’administration Obama avec la nation d’Europe de l’Est.

La divulgation de l’enquête fédérale menée par le bureau du procureur américain au Delaware arrive à un moment difficile pour le nouveau président, qui rassemble son cabinet. Son choix pour le procureur général pourrait avoir la surveillance de l’enquête sur le fils du nouveau président si elle est toujours en cours lorsque Biden est assermenté le 20 janvier.

L’équipe de transition a déclaré dans un communiqué: «Le président élu Biden est profondément fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en sortir plus fort.

Les avocats de Hunter Biden n’ont pas immédiatement renvoyé les messages téléphoniques demandant des commentaires.

Le fils cadet de Biden a déjà été pris dans des controverses. Alors que son père était vice-président, Hunter a rejoint la Réserve navale pour être renvoyé après avoir été testé positif à la cocaïne dans son système, révélant plus tard une lutte de plusieurs années contre la dépendance.

Il a également rejoint le conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma en 2014, suscitant des inquiétudes quant aux perceptions d’un conflit d’intérêts étant donné que l’aîné Biden était profondément impliqué dans la politique américaine envers l’Ukraine. Une enquête du Sénat menée par les républicains n’a identifié aucune politique directement affectée par le travail de Hunter Biden.

Dans les semaines qui ont précédé les élections, les partisans de Trump ont utilisé l’existence d’un ordinateur portable qui, selon eux, était connecté à Hunter Biden – et l’émergence de quelqu’un qui prétend avoir eu des discussions d’affaires avec lui – pour soulever des questions sur la connaissance de Joe Biden des activités de son fils en Ukraine. et la Chine. Le président élu a déclaré qu’il n’avait pas discuté des relations commerciales internationales de son fils avec lui et a nié avoir jamais pris de l’argent d’un pays étranger.

L’ordinateur portable a fait surface publiquement en octobre lorsque le New York Post a rapporté des courriels qui, selon lui, provenaient de l’ordinateur portable de Hunter Biden et qu’il avait déclaré avoir été reçus de Rudy Giuliani, l’avocat personnel de Trump.

Une autre personne proche de l’affaire a déclaré à l’AP que l’enquête fiscale n’avait rien à voir avec l’ordinateur portable.

Les gens avaient connaissance de l’enquête mais n’étaient pas autorisés à en discuter publiquement et ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

Dans une interview à CNN la semaine dernière, le président élu Biden a abordé les relations commerciales de son fils Hunter et de ses frères, promettant qu’ils éviteraient tout conflit d’intérêts perçu pendant son mandat.

«Mon fils, ma famille ne sera impliquée dans aucune entreprise, aucune entreprise qui est en conflit avec ou semble être en conflit, là où il y a une distance appropriée de la présidence et du gouvernement», a déclaré Biden.

Lemire a rapporté de Wilmington, Del. L’auteur de l’Associated Press Zeke Miller à Washington a contribué à ce rapport.