Hunter Biden est inculpé d’accusations fédérales d’achat d’armes à feu après l’échec de l’accord de plaidoyer

WASHINGTON (AP) — Hunter Biden a été inculpé jeudi pour des accusations fédérales en matière d’armes à feu, la dernière étape d’une enquête de longue date sur le fils du président qui place l’affaire sur la bonne voie vers un éventuel procès à enjeux élevés à l’approche des élections de 2024.

Biden est accusé d’avoir menti sur sa consommation de drogue lorsqu’il a acheté une arme à feu en octobre 2018, période au cours de laquelle il a reconnu souffrir d’une dépendance au crack, selon l’acte d’accusation déposé devant le tribunal fédéral du Delaware par un avocat spécial supervisant l’affaire.

L’acte d’accusation intervient des semaines après l’échec d’un accord de plaidoyer qui aurait évité un procès pénal et des gros titres distrayants pour le président Joe Biden.

La bataille judiciaire ne semble pas près de se terminer. L’avocat de la défense de Hunter Biden affirme qu’il n’a pas violé la loi et qu’il reste protégé par une disposition d’immunité qui faisait partie de l’accord de plaidoyer. Les accusations, quant à elles, sont rarement déposées en tant que chefs d’accusation isolés et une cour d’appel fédérale a récemment déclaré inconstitutionnelle la mesure qui lui était reprochée.

Il fait également l’objet d’une enquête pour ses relations commerciales, et le procureur spécial a indiqué que des poursuites fiscales pourraient être déposées à un moment donné à Washington ou en Californie, où il réside.

Le débat juridique survient alors qu’un combat politique se joue également. La Chambre a officiellement ouvert une enquête de destitution contre le président démocrate, cherchant à lier l’aîné Biden aux entreprises de son fils et à détourner l’attention des propres problèmes juridiques de l’ancien président Donald Trump. Les accusations de Trump incluent des actes d’accusation fédéraux pour le traitement de documents classifiés et les efforts visant à annuler sa défaite électorale de 2020 face à Joe Biden.

Les républicains n’ont jusqu’à présent découvert aucune preuve significative d’actes répréhensibles de la part de l’aîné Biden, qui, en tant que vice-président, parlait souvent à son fils et s’arrêtait à un dîner d’affaires avec les associés de son fils. La Maison Blanche maintient que Joe Biden n’était pas impliqué dans les affaires commerciales de son fils.

Les républicains avaient qualifié l’accord de plaidoyer qui avait épargné à Hunter Biden une peine de prison de « accord amoureux ». Le représentant James Comer, le principal républicain chargé de l’enquête de destitution, a qualifié les accusations d’armes à feu de « très petit début » et a insisté pour qu’une enquête soit menée pour déterminer si le président était impliqué dans les relations commerciales de son fils. Trump a également souligné le manque de lien avec Joe Biden dans l’accord de plaidoyer pour une accusation d’arme à feu.

Les procureurs fédéraux enquêtant sur Hunter Biden n’ont pas indiqué que Joe Biden était connecté au cours de leur enquête qui a duré plusieurs années. Le procureur principal, David Weiss, procureur américain du Delaware nommé par Trump, a été élevé au rang de conseiller spécial le mois dernier, lui donnant de larges pouvoirs pour enquêter et rendre compte de ses conclusions.

L’acte d’accusation en trois chefs d’accusation qu’il a déposé jeudi allègue que Hunter Biden a menti sur un formulaire requis pour chaque achat d’arme à feu lorsqu’il a acheté un Colt Cobra Special de calibre .38 dans un magasin d’armes à Wilmington, Delaware.

Il est accusé de deux chefs de fausses déclarations, d’abord pour avoir coché une case indiquant faussement qu’il n’était pas toxicomane et ensuite pour l’avoir donnée au magasin pour leurs dossiers requis par le gouvernement fédéral. Un troisième chef d’accusation allègue qu’il a possédé l’arme pendant environ 11 jours alors qu’il savait qu’il était un consommateur de drogue.

Les chefs d’accusation sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison s’ils sont reconnus coupables, bien que « les peines réelles pour les crimes fédéraux soient généralement inférieures à la peine maximale », a indiqué Weiss dans un communiqué du ministère de la Justice.

Une accusation de crime d’arme à feu contre Hunter Biden, 53 ans, faisait auparavant partie de l’accord de plaidoyer qui comprenait également des plaidoyers de culpabilité pour des accusations de délit pour non-paiement d’impôts sur environ 4 millions de dollars de revenus en 2017 et 2018.

Selon ces termes, il n’aurait pas plaidé coupable de l’accusation d’arme à feu, et les procureurs auraient accepté de la rejeter s’il évitait les ennuis pendant deux ans. Mais l’accord a implosé lors d’une audience au tribunal en juillet lorsqu’un juge a soulevé des questions à son sujet.

L’avocat de la défense Abbe Lowell a fait valoir qu’une partie de l’accord, qui comprend des dispositions d’immunité contre d’autres accusations potentielles, restait en vigueur. Il a déclaré dans un communiqué que Hunter Biden « possédant une arme déchargée pendant 11 jours » ne représentait aucune menace pour la sécurité publique et a critiqué « l’ingérence inappropriée et partisane des « Républicains MAGA » dans ce processus », une référence au slogan de Trump « Make America Great Again ». .

Lowell a pris le relais après le retrait de l’ancien avocat de Hunter Biden dans l’affaire, Christopher Clark, affirmant qu’il pourrait être appelé à témoigner sur les dispositions d’immunité.

Les procureurs soutiennent que l’accord n’a jamais pris effet et qu’il est désormais invalide.

Les accusations liées à la possession d’armes à feu par des toxicomanes sont rares, surtout lorsqu’elles ne sont pas liées à d’autres crimes. Parmi toutes les personnes condamnées pour possession illégale d’armes à feu en 2021, environ 5 % ont été inculpées pour consommation de drogue, selon les données de la US Sentencing Commission.

La plupart de ces poursuites visent également des personnes accusées d’un autre crime, a déclaré Adam Winkler, professeur de droit constitutionnel et expert en politique sur les armes à feu à la faculté de droit de l’Université de Californie à Los Angeles. « Il est relativement rare de poursuivre quelqu’un pour toxicomanie, possession d’armes à feu, en l’absence d’autres activités criminelles ou de circonstances inhabituelles », a-t-il déclaré.

Une cour d’appel fédérale a récemment jugé que l’interdiction d’achat de longue date ne répondait pas aux nouvelles normes en matière de lois sur les armes à feu établies par la Cour suprême. Le Cinquième Circuit a estimé que « l’histoire et les traditions » de la nation ne soutiennent pas « le désarmement d’un citoyen sobre sur la seule base de sa consommation passée de drogue ».

Les républicains du Congrès, quant à eux, ont poursuivi leurs propres enquêtes sur presque tous les aspects des relations commerciales de Hunter Biden ainsi que sur la gestion de l’affaire par le ministère de la Justice.

Deux agents du FBI qui ont travaillé sur l’affaire Hunter Biden ont témoigné séparément cette semaine à huis clos devant les législateurs au sujet d’allégations d’ingérence politique dans l’affaire. Thomas Sobocinski, l’agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Baltimore et un agent non identifié qui lui servait de numéro 2, a déclaré au Congrès que Weiss avait la pleine autorité sur l’enquête qui a duré des années, réfutant le témoignage d’un lanceur d’alerte de l’IRS selon lequel le ministère de la Justice avait ralenti. parcouru la sonde.

___

Farnoush Amiri, rédacteur d’Associated Press, a contribué à ce rapport.

Lindsay Whitehurst, Associated Press