Hunter Biden doit comparaître en personne pour sa mise en accusation le mois prochain

Un juge fédéral a ordonné mercredi à Hunter Biden de comparaître en personne pour sa mise en accusation le mois prochain pour crime d’armes à feu, rejetant sa demande de comparution par vidéo.

« L’accusé ne devrait pas bénéficier d’un traitement spécial dans cette affaire », a écrit le juge d’instance américain Christopher J. Burke. « Tout autre accusé serait tenu d’assister à sa comparution initiale en personne. Il en va de même ici. »

Dans son commande, Burke a programmé la mise en accusation pour le matin du 26 septembre. Il a ensuite émis une autre ordonnance modifiant la mise en accusation au 3 octobre.

Un avocat du fils du président a fait valoir mardi dans un dossier judiciaire que Hunter Biden ne devrait pas avoir à comparaître en personne et qu’une mise en accusation virtuelle contribuerait à « minimiser un fardeau inutile sur les ressources gouvernementales et les perturbations du palais de justice et du centre-ville lorsqu’un La personne protégée par les services secrets traverse le pays en avion et doit ensuite être transportée vers et depuis un centre-ville.

Biden vit en Californie. La mise en accusation aura lieu dans un palais de justice fédéral du Delaware.

NBC News a contacté l’un des avocats de Biden pour commenter l’ordonnance du juge.

L’avocat de Biden, Abbe Lowell, a déclaré dans le dossier de mardi que Biden « plaiderait non coupable, et il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas prononcer ces deux mots par vidéoconférence ».

Les procureurs fédéraux s’étaient opposés à la demande de Biden de comparaître par vidéo. Dans un dépôt au tribunalles procureurs du bureau du procureur spécial David Weiss avaient fait valoir que Biden « ne devrait pas être traité différemment » des autres accusés criminels.

Ils ont également noté que sa première comparution pour des accusations liées aux impôts et aux armes à feu en juillet « était tout sauf routinière », une référence à une audience qui devait officialiser un accord de plaidoyer entre Biden et les procureurs qui s’est effondré après que le juge ait soulevé des questions.

« Bien que le gouvernement s’attende à ce que cette procédure soit simple puisque les parties ne sont pas parvenues à un accord pour résoudre cette affaire, nous pensons qu’une procédure en personne pourrait être plus propice à résoudre tout problème imprévu qui surviendrait », ont déclaré les procureurs.

Dans son dossier de mardi, Lowell a déclaré qu’il « ne cherchait aucun traitement spécial en faisant cette demande » et qu’il était « perplexe » face à l’opposition du gouvernement.

Dans sa décision, Burke a déclaré qu’il était d’accord avec les deux parties sur le fait que Biden ne devrait pas bénéficier d’un traitement spécial et que « sauf circonstances inhabituelles, il devrait être traité comme n’importe quel autre accusé devant notre tribunal ».

Biden fait face à trois chefs d’accusation liés à la possession d’une arme à feu tout en consommant des stupéfiants.