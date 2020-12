Hunter Biden a publié mercredi une déclaration disant qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale sur ses impôts.

« J’ai appris hier pour la première fois que le bureau du procureur américain du Delaware avait informé mon conseiller juridique, également hier, qu’il enquêtait sur mes affaires fiscales », a déclaré Biden.

La déclaration a été faite par le président élu Joe Biden et le bureau de transition de la vice-présidente élue Kamala Harris.

Hunter Biden (à gauche) a publié une déclaration mercredi par l’intermédiaire du bureau de transition de son père, président élu Joe Biden (à droite), révélant qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale sur ses impôts

L’équipe de transition Biden-Harris a publié mercredi une déclaration de Hunter Biden et du président élu Joe Biden, dans laquelle Hunter Biden a révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale pour ses impôts.

« Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », a déclaré Hunter Biden.

La déclaration de Hunter Biden était accompagnée de celle de son père, le président élu.

« Le président élu Biden est profondément fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en sortir plus fort », a déclaré Joe Biden.

Les relations commerciales de Hunter Biden – en particulier celles en Ukraine et en Chine – posent des problèmes politiques à son père depuis plus d’un an. Hunter Biden faisait des affaires dans des pays étrangers tandis que son père était vice-président du président Barack Obama.

La destitution du président Donald Trump impliquait un stratagème visant à faire pression sur le président ukrainien pour qu’il annonce une enquête sur Hunter et Joe Biden – un rival probable pour 2020 – tout en détenant 400 $ d’aide militaire.

NBC News a rapporté que Hunter Biden et son désormais ex-épouse Kathleen Buhle avaient un privilège IRS contre eux pour des impôts impayés s’élevant à 112805,09 $ – bien qu’il ne soit pas clair si cela est lié à l’enquête en cours.

La déclaration de mercredi de Joe Biden fait écho au soutien qu’il a apporté à son fils lors du premier débat présidentiel contre Trump, qui s’est moqué de Hunter Biden pour sa consommation de drogue.

Biden venait de finir de parler de Beau Biden lorsque le président est intervenu: «Parlez-vous de Hunter? Il a été expulsé de l’armée pour usage de cocaïne.

«Mon fils, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de gens que vous connaissez à la maison, avait un problème de drogue. Il l’a réparé, il a travaillé dessus. Et je suis fier de lui. Je suis fier de mon fils », a alors déclaré l’ancien vice-président.