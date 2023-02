Hunter Biden: des lettres appellent à des enquêtes sur Rudy Giuliani et Steve Bannon sur un ordinateur portable et menacent de poursuites contre Tucker Carlson

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Hunter Biden a a demandé aux autorités étatiques et fédérales de lancer des enquêtes en personnalités conservatrices de premier plan qui ont contribué à répandre des revendications fondées sur des information découverte sur un ordinateur portable il aurait déposé dans un atelier de réparation du Delaware.

Dans une série de lettres adressées au ministère de la Justice, au bureau du procureur général du Delaware, à l’IRS et à d’autres, le fils du président a appelé à des enquêtes sur des individus comme l’ancien maire de New York et allié de Trump Rudy Giuliani, ainsi que l’agitateur conservateur Steve Bannon, pour leur rôle dans la diffusion de l’histoire des ordinateurs portables, dont se sont emparés les opposants politiques au président.

L’indépendant a contacté M. Giuliani et M. Bannon pour commentaires.

“Ce sale tour politique raté a directement entraîné l’exposition, l’exploitation et la manipulation des informations privées et personnelles de M. Biden”, lit-on dans une lettre, l’Associated Press rapports. “Les politiciens et les médias ont utilisé ces données consultées, copiées, distribuées et manipulées illégalement pour déformer la vérité et causer du tort à M. Biden.”

Monsieur Giulani a reçu une copie du disque durqu’il a partagé avec les médias, selon ses avocats.

M. Biden a également menacé de poursuivre en justice l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, pour diffamation en relation avec des allégations faites à l’antenne au sujet de l’ordinateur portable.

L’indépendant a contacté Fox News pour un commentaire.

Les réclamations concernant l’ordinateur portable ont commencé propagation à l’automne 2020 alors que l’élection présidentielle touchait à sa fin, à la suite d’une rapport du Poste de New York sur le contenu de l’ordinateur.

Le contenu de l’ordinateur portable comprenait des messages détaillant les activités commerciales à l’étranger de Hunter Biden et des photos explicites.

“Il pourrait y avoir un ordinateur portable qui m’a été volé”, Hunter Biden a déclaré à CBS News en 2021. “Il se peut que j’aie été piraté. Il se pourrait que ce soit le – que ce soit le renseignement russe. Il se pourrait qu’il m’ait été volé.

Un e-mail de Vadym Pozharskyi, un dirigeant ukrainien du gaz qui aurait écrit à Hunter Biden en 2015 et l’a remercié pour «l’opportunité de rencontrer votre père», était particulièrement intéressant.

Joe Biden, qui était vice-président au moment de la réunion présumée, a dit les calendriers officiels de l’époque n’indiquaient aucune rencontre avec M. Pozharskyi. M. Biden a également déclaré qu’il n’avait “jamais parlé” avec son fils de son travail à l’étranger.

Les tentatives de Donald Trump de lier les Bidens et les ordinateurs portables à la politique en Ukraine ont contribué à provoquer son premier procès en destitution, suite à des menaces de suspendre l’aide militaire ukrainienne jusqu’à ce que des responsables de ce pays lancent une enquête sur Joe Biden.

L’ordinateur portable a généré une controverse au-delà de Washington, déclenchant une discussion animée sur les limites de la technologie et de la liberté d’expression, après Twitter restreint la propagation de la PosteL’histoire de l’ordinateur portable.

Et l’au-delà de l’ordinateur portable semble loin d’être terminé même en 2023.

La Chambre des représentants nouvellement contrôlée par les républicains a suggéré que des enquêtes sur Hunter Biden pourraient être en cours.