Le fils du président américain a nié être le père jusqu’à ce qu’un test ADN prouve le contraire

Le fils du président américain Joe Biden, Hunter, a demandé la semaine dernière d’empêcher sa fille de quatre ans, Navy Joan Roberts, de prendre le nom de Biden, déclarant à un tribunal de l’Arkansas que cela priverait la fille d’un “existence paisible” le New York Post a rapporté samedi.

L’avocat de Biden a déposé une requête demandant à Holly Meyer, juge de la Cour de circuit de l’Arkansas, de rejeter la demande de changement de nom de la mère de Navy Joan, l’ancien employé de Biden, Lunden Roberts, jusqu’à ce que la jeune fille soit en mesure de décider par elle-même – une fois “le dénigrement du nom de Biden n’est pas à son comble.”

Biden, qui a nié que l’enfant était même le sien jusqu’à ce qu’un test de paternité effectué en 2019 prouve le contraire, a appelé le changement de nom “guerre politique” soulignant que Roberts avait cherché à faire supprimer le nom de leur fille des dossiers judiciaires liés au test ADN. Cette affaire est en cours, Biden ayant déposé en septembre une demande de réduction des paiements de pension alimentaire pour enfants, citant un “changement matériel substantiel” dans sa situation financière.

Roberts a demandé le mois dernier de changer légalement le nom de famille de Navy Joan en Biden dans une série de requêtes judiciaires liées à la poursuite en paternité en cours, disant aux médias par l’intermédiaire de son avocat que l’enfant serait clairement “bénéfices” de prendre le nom de famille, qui était “maintenant synonyme d’être bien éduqué, de réussir, d’avoir des ressources financières et d’être politiquement puissant.”

Permettre à la fille de porter le nom de Biden contribuerait en partie à corriger l’indifférence totale de la famille à son égard, indique le dossier, décrivant la relation comme celle dans laquelle elle était “éloigné” Au point de “inconduite ou négligence”.

Alors que les médias ont initialement affirmé que Biden et Roberts se sont rencontrés alors qu’elle travaillait comme strip-teaseuse au club Mpire à Washington DC, permettant au rejeton présidentiel de blâmer la conception de Navy Joan sur sa prodigieuse toxicomanie, l’avocat de Roberts a rétorqué qu’elle était en fait une salarié de sa firme d’experts-conseils Rosemont Seneca. L’affirmation est étayée par des textes et d’autres enregistrements de “l’ordinateur portable de l’enfer” de Biden abandonné dans un atelier de réparation du Delaware qui montrent qu’elle est tombée enceinte alors qu’elle travaillait pour lui et a été retirée sans cérémonie de l’assurance maladie de l’entreprise dès la naissance de l’enfant.

Hunter et son père n’ont jamais rencontré Navy Joan, selon Roberts.