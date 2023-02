Hunter Biden demande une enquête fédérale sur les alliés de Trump sur un ordinateur portable

WASHINGTON (AP) – Un avocat du fils du président Joe Biden, Hunter, a demandé au ministère de la Justice dans une lettre mercredi d’enquêter sur les proches alliés de l’ancien président Donald Trump et d’autres personnes qui ont accédé et diffusé des données personnelles à partir d’un ordinateur portable. a été déposé dans son magasin du Delaware en 2019.

Dans une lettre séparée, les avocats de Hunter Biden ont également demandé à l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, de se rétracter et de s’excuser pour ce qu’ils disent être des allégations fausses et diffamatoires faites à plusieurs reprises à son sujet à l’antenne, notamment en laissant entendre sans preuve qu’il avait eu un accès non autorisé à des documents classifiés trouvés à la maison de son père.

La demande d’enquête pénale, qui intervient alors que Hunter Biden fait face à sa propre enquête d’évasion fiscale par le ministère de la Justice, ne signifie pas que les procureurs fédéraux ouvriront une enquête ou prendront toute autre mesure. Mais cela représente néanmoins un changement de stratégie concerté et une réponse publique rare du jeune Biden et de son équipe juridique à des années d’attaques par des responsables républicains et des médias conservateurs, l’examen devrait se poursuivre maintenant que le GOP a pris le contrôle de la Chambre.

Il représente également la dernière salve de la longue saga des ordinateurs portables, qui a commencé par un article du New York Post en octobre 2020 qui détaillait certains des e-mails qui, selon lui, ont été trouvés sur l’appareil liés aux relations commerciales étrangères de Hunter Biden. Il a été rapidement saisi par Trump comme enjeu de campagne lors de l’élection présidentielle de cette année-là.

La lettre, signée par l’éminent avocat de Washington, Abbe Lowell, demande une enquête sur, entre autres, l’ancien stratège de Trump Steve Bannon, l’avocat de longue date de Trump Rudy Giuliani, le propre avocat de Giuliani et le propriétaire de l’atelier de réparation d’ordinateurs de Wilmington, John Paul Mac Isaac, qui a déclaré Hunter Biden a déposé un ordinateur portable dans son magasin en avril 2019 et n’est jamais revenu le récupérer.

La lettre cite des passages du livre de Mac Isaac dans lesquels il a admis avoir examiné des documents privés et sensibles de l’ordinateur portable de Biden, y compris un fichier intitulé « income.pdf ». Il note que Mac Isaac a envoyé une copie des données de l’ordinateur portable à l’avocat de Giuliani, Robert Costello, qui à son tour l’a partagée avec Giuliani, un proche allié de Trump qui, à l’époque, poussait des théories discréditées sur le jeune Biden.

Giuliani a fourni les informations à un journaliste du New York Post, qui a d’abord écrit sur l’ordinateur portable, ainsi qu’à Bannon, selon la lettre. Hunter Biden n’a jamais consenti à ce qu’aucune de ses informations personnelles soit consultée ou partagée de cette manière, a déclaré son avocat.

“Ce sale coup politique raté a directement entraîné l’exposition, l’exploitation et la manipulation des informations privées et personnelles de M. Biden”, indique la lettre, ajoutant : “Les politiciens et les médias ont utilisé ces informations illégalement consultées, copiées, distribuées et manipulées. des données pour déformer la vérité et causer du tort à M. Biden.

Mac Isaac a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par l’Associated Press mercredi soir. Costello, invité à commenter au nom de lui et de Giuliani, a qualifié la lettre de “document juridique frivole” et a déclaré qu’elle “puait le désespoir parce qu’ils savent que le jour du jugement arrive pour les Bidens”.

Un avocat qui a représenté Bannon lors d’un procès à Washington, DC, l’année dernière n’a pas immédiatement renvoyé un appel demandant des commentaires. Un représentant de Fox News n’a fait aucun commentaire immédiat.

La lettre au ministère de la Justice était adressée à son haut responsable de la sécurité nationale, Matthew Olsen. Il cite d’éventuelles violations des lois interdisant l’accès non autorisé à un ordinateur ou à une communication électronique stockée, ainsi que le transport de données volées à travers les frontières de l’État et la publication de données personnelles restreintes dans l’intention d’intimider ou de menacer.

Il demande également aux procureurs d’enquêter pour savoir si l’une des données a été manipulée ou falsifiée de quelque manière que ce soit.

« Les actions décrites ci-dessus méritent plus qu’une enquête complète et, selon les faits qui en résultent, peuvent mériter des poursuites en vertu de diverses lois. Ce n’est pas une chose courante pour une personne privée et son avocat de chercher quelqu’un d’autre faisant l’objet d’une enquête, mais les actions et les motifs ici l’exigent », a écrit Lowell dans la lettre.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.

Des lettres séparées demandant des enquêtes ont également été envoyées au bureau du procureur général de l’État du Delaware et à l’Internal Revenue Service. Les porte-parole n’ont pas immédiatement renvoyé les e-mails demandant des commentaires.

L’écrivain de l’Associated Press David Bauder à New York a contribué à ce rapport.

Eric Tucker, l’Associated Press