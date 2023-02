Hunter Biden demande une enquête criminelle sur la façon dont le contenu de son ordinateur portable a été divulgué

Brûleur avant28:00La saga sordide du portable de Hunter Biden

Vous avez probablement entendu parler de l’ordinateur portable de Hunter Biden. L’ordinateur portable et la mine de données qu’il contient appartenant au plus jeune fils du président américain Joe Biden ont fait surface pour la première fois quelques semaines avant l’élection présidentielle de 2020. À l’époque, il était largement discrédité en tant qu’ingérence étrangère et campagne de désinformation destinée à influencer la course présidentielle. Depuis lors, plusieurs médias ont vérifié qu’au moins certaines des données sur l’ordinateur portable sont réelles. Pendant ce temps, l’ordinateur portable a pris sa propre vie. Selon la personne à qui vous demandez, c’est soit une distraction, soit la clé pour débloquer des histoires inédites de corruption politique et de transactions louches à l’étranger. Les journalistes du New York Magazine, Olivia Nuzzi et Andrew Rice, ont passé six mois à examiner l’ordinateur portable : ce qu’il contient, les personnages responsables de sa diffusion publique et les enquêtes judiciaires qui ont suivi. Aujourd’hui, Andrew Rice se joint à nous pour partager ce qu’ils ont trouvé.