Hunter Biden continue d’être un casse-tête politique pour son père. Mais à quel point est-il dommageable ?

L’annonce par le procureur général Merrick Garland vendredi qu’il avait nommé un avocat spécial dans l’enquête Hunter Biden était probablement – ​​comme l’a noté le correspondant en chef de la Maison Blanche du New York Times – la dernière chose que la Maison Blanche voulait voir.

Se référant à un accord de plaidoyer conclu par Hunter Biden avec les procureurs fédéraux en juin pour évasion fiscale et possession d’armes à feu, Peter Baker a écrit que le président Joe Biden, son père, « avait espéré que l’accord de plaidoyer leur permettrait de mettre cette affaire derrière eux à certains mesure, même en sachant que les républicains sur la Colline continueraient à enquêter. »

Cependant, la nomination de l’avocat spécial, a écrit Baker sur son blog, « montre maintenant clairement que les problèmes de Hunter resteront au centre des préoccupations alors que la campagne de 2024 se réchauffe ».

Et bien que l’enquête sur Hunter Biden puisse continuer à peser sur le président pour un avenir indéfini, ce qui reste incertain, c’est à quel point cela pourrait être politiquement dommageable.

Les républicains à la recherche de « pistolets fumants »

« Je dirais que c’est un mal de tête », a déclaré Pope « Mac » McCorkle, ancien consultant démocrate et professeur à la Sanford School of Public Policy de l’Université Duke à Durham, en Caroline du Nord, « mais toujours avec la possibilité que cela empire ».

Ce qui pourrait être pire, a-t-il dit, c’est si de nouvelles preuves montraient un quelconque lien avec le président et l’opération de son fils.

« Jusqu’à présent, les républicains ont cherché avec acharnement de tels pistolets fumants et n’ont trouvé que des gouttes et des gouttes ambiguës », a déclaré McCorkle.

Qu’un procureur spécial ait été nommé peut sembler un cadeau politique pour les républicains, donnant une légitimité à la controverse entourant Hunter Biden qui, selon eux, a été ignorée pendant des années.

David Weiss, l’avocat américain du Delaware, accusé en 2018, a été nommé vendredi conseiller spécial dans l’enquête Hunter Biden. Weiss avait enquêté sur les relations financières et commerciales du fils du président. (Suchat Pederson/The News Journal/Associated Press)

Pourtant, la nomination de David Weiss, l’avocat américain du Delaware, qui avait enquêté sur les relations financières et commerciales du fils du président, en tant que conseiller spécial, a été critiqué par certains républicains. Weiss était au centre de l’accord de plaidoyer de Hunter Biden – un accord que certains républicains estimaient lui accorder un traitement préférentiel avant qu’il ne s’effondre finalement.

« Si Weiss a négocié l’accord amoureux qui n’a pas pu être approuvé, comment peut-on lui faire confiance en tant qu’avocat spécial? » Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, un républicain, a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

McCarthy a ajouté que le ministère de la Justice « ne peut pas être utilisé pour entraver les enquêtes du Congrès ou blanchir la corruption de la famille Biden ».

L’annonce de Garland intervient alors que l’éventuel rival de Joe Biden pour la présidence en 2024, l’ancien président Donald Trump, fait face à des accusations criminelles dans trois actes d’accusation distincts, ainsi qu’à un quatrième acte d’accusation potentiel pour ingérence électorale présumée en Géorgie.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, arrive vendredi pour s’exprimer devant le ministère de la Justice à Washington, DC. (Stephanie Scarbrough/Associated Press)

« Les républicains essaient furieusement d’obtenir les scores les plus justes possibles à cause de tous les problèmes de l’ancien président Trump », a déclaré McCorkle.

Les républicains de la Chambre ont monté leur propre enquête sur les relations commerciales de Hunter Biden, y compris les paiements étrangers. Les républicains peinent à lier le travail du fils à celui de son père. Jusqu’à présent, ils n’ont pas été en mesure de produire des preuves pour montrer un acte répréhensible.

« Tant que cela restera dans cette arène, ce sera un casse-tête pour Biden, mais pas quelque chose qui pourrait vraiment le menacer », a déclaré McCorkle.

« Mais les républicains vont faire de leur mieux pour maintenir l’histoire de Biden en vie, quelle que soit sa minceur en termes d’implication directe de Joe Biden. »

REGARDER | L’affaire Hunter Biden : scandale épique ou rien-burger ? L’affaire Hunter Biden : scandale épique ou rien-burger ? Selon l’endroit où vous vous situez sur le spectre politique, la controverse impliquant le fils du président américain Joe Biden, Hunter, est soit l’un des plus grands scandales de corruption de l’histoire américaine, soit une blague partisane de droite. Alex Panetta de CBC décompose ce que nous savons, ce que nous ne savons pas et quelle est la prochaine étape.

Distraction pour la campagne de Joe Biden

Pourtant, l’annonce de vendredi est « un développement indésirable » pour l’équipe Biden, a déclaré Jim Merrill, qui a été conseiller principal et consultant du sénateur Marco Rubio lors de sa course présidentielle en 2016, et directeur de campagne pour la campagne du sénateur Mitt Romney dans le New Hampshire. quand il s’est présenté à la présidentielle.

« Nous ne savons tout simplement pas encore ce qui va en sortir », a-t-il déclaré. « Comme nous le savons, il y a quelques semaines, il y a eu un accord de plaidoyer qui a maintenant disparu et qui aurait aidé à éliminer cette question. Je pense donc que c’est un problème. Et nous ne savons pas encore quelle est son ampleur. «

Le président Joe Biden est présenté jeudi au centre médical du département des anciens combattants George E. Wahlen à Salt Lake City. Les républicains ont du mal à relier le travail de Hunter Biden à son père. (Alex Brandon/Associated Press)

C’est également une distraction majeure pour la campagne de Joe Biden, a déclaré Merrill, et un problème qui pourrait occuper son équipe alors qu’elle lutte pour gérer ces histoires.

Lori Cox Han, professeur de sciences politiques à l’Université Chapman d’Orange, en Californie, a déclaré que son conseil au président serait de dire qu’il soutient son fils et de ne faire aucun autre commentaire.

Bien que l’annonce d’un avocat spécial soit certainement un développement important, cela pourrait en fait aider Joe Biden, a-t-elle déclaré.

« Quand cela sera résolu d’une manière ou d’une autre, je pense que ce sera la meilleure chose pour Biden politiquement maintenant – à la fois la Maison Blanche et sa campagne de réélection », a-t-elle déclaré. « Et je pense qu’à certains égards, c’est dans l’intérêt de tout le monde. »

Todd Belt, professeur et directeur de programme à la Graduate School of Political Management de l’Université George Washington à Washington, DC, a déclaré que si Garland avait refusé la demande de Weiss pour cette désignation en tant que conseiller spécial, « cela aurait été vraiment mauvais pour Joe Biden », qui aurait ont été accusés de politiser le ministère de la Justice.

« Donc, en fait, cela donne une couverture à Joe Biden pour montrer qu’il ne politise pas le ministère de la Justice », a-t-il déclaré.