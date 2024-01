Hunter Biden comparaîtra pour sa déposition le 28 février, selon les républicains de la Chambre

Washington – Hunter Biden témoignera à huis clos le 28 février devant les commissions de surveillance et judiciaire de la Chambre, ont déclaré jeudi les républicains, résolvant apparemment un différend sur demande son témoignage cela s’est aggravé ces dernières semaines.

“Sa déposition interviendra après plusieurs entretiens avec des membres et associés de la famille Biden. Nous attendons avec impatience le témoignage de Hunter Biden”, ont déclaré les représentants James Comer du Kentucky et Jim Jordan de l’Ohio, présidents respectifs des comités.

Les deux comités avaient approuvé l’outrage aux résolutions du Congrès contre le fils du président Biden pour avoir précédemment refusé de se conformer aux assignations à comparaître du Congrès pour un témoignage à huis clos dans le cadre de l’enquête de destitution du président par le GOP.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



La Chambre plénière devait voter cette semaine pour le condamner pour outrage au Congrès jusqu’à ce que l’avocat de Hunter Biden signale sa volonté de témoigner.

Les Républicains ont fait valoir que le témoignage de Hunter Biden est un « élément essentiel » de leur enquête de destitution alors qu’ils cherchent à savoir si le président a profité des relations commerciales à l’étranger des membres de sa famille alors qu’il était vice-président.

“À l’exception peut-être du président Biden, [Hunter] Biden est le témoin le plus important détenant des informations sur l’implication du président Biden dans les relations commerciales de son fils”, ont déclaré les Républicains dans un rapport publié la semaine dernière.

Les Républicains ont passé des mois à enquêter sur les relations commerciales du président et de son fils, mais n’ont encore découvert aucune preuve d’actes répréhensibles.

Hunter Biden a nié que son père ait été impliqué financièrement dans ses relations commerciales.

Il a déclaré qu’il était prêt à répondre aux questions des législateurs, mais qu’il ne le ferait que lors d’une audience publique.

Le fils du président a fait une brève apparition surprise lors de l’audition de la commission de surveillance la semaine dernière, où les législateurs ont débattu de la résolution pour outrage.

“Le refus délibéré de Hunter Biden de se conformer aux assignations à comparaître du comité est un acte criminel”, a déclaré Comer lors de l’audience. “Cela constitue un outrage au Congrès et justifie un renvoi au bureau du procureur des États-Unis approprié pour des poursuites conformément à la loi.”

Après avoir quitté la réunion, l’abbé Lowell, l’avocat de Hunter Biden, a déclaré : « Les républicains ont cherché à l’utiliser comme substitut pour attaquer son père. »

“Et malgré leurs motivations partisanes inappropriées, à six reprises – de février à aujourd’hui – nous avons proposé de travailler avec les comités de la Chambre pour voir quelles informations pertinentes et comment pourraient être fournies à toute enquête légitime”, a déclaré Lowell aux journalistes.

Kévin Morrisun avocat spécialisé dans le divertissement à Hollywood, a donné témoignage à huis clos Jeudi aux comités de surveillance et judiciaire de la Chambre au sujet de son amitié avec Hunter Biden, qui a commencé après que les deux se soient rencontrés lors d’une collecte de fonds politique en 2019. Morris a déclaré qu’il avait prêté de l’argent à Hunter Biden au fil des ans, ce que les républicains ont allégué, sans preuve, que Morris a mis à profit son accès et son influence à la Maison Blanche de Biden.

Dans une déclaration à CBS News suite au témoignage de jeudi, Morris a défendu ses actions.

“En plus des conseils juridiques et de l’amitié, au cours des quatre dernières années, j’ai prêté de l’argent à Hunter pour l’aider à surmonter ses difficultés. En cas de besoin, nous avons chacun demandé à des avocats de nous conseiller séparément sur ces transactions. Je suis convaincu que Hunter le fera. rembourser ces prêts. Je n’ai pas et n’ai aucune attente de recevoir quoi que ce soit du père de Hunter ou de l’administration Biden en échange de l’aide de Hunter, et je n’ai pas non plus demandé quoi que ce soit au président Biden ou à son administration. Mon seul objectif était et est d’aider mon ami et client.”

Melissa Quinn a contribué au reportage.

Plus de CBS News