HUNTER Biden sera conférencier invité à l’Université de Tulane à l’automne pour enseigner aux étudiants les fausses nouvelles et la façon dont elles polarisent la politique.

Le fils du président participera à un cours de 10 semaines intitulé «Polarisation des médias et impacts des politiques publiques», un cours qui parlera de «l’état actuel du paysage médiatique aux États-Unis».

Hunter Biden sera conférencier invité à l’Université de Tulane ce semestre d’automne Crédit: ABC

Il animera le cours de 10 semaines avec d’autres journalistes de haut niveau Crédits: Getty

La classe se concentrera sur « comment la polarisation des médias, les fausses nouvelles et l’économie de la nouvelle entreprise influent sur l’élaboration des politiques publiques à Washington DC »

Un porte-parole de l’Université de Tulane a confirmé à Fox News que Biden ferait partie de la classe du semestre d’automne, même en dépit de son apparition dans les manchettes récentes.

Le fils du président a fait une remarque controversée lorsqu’il a été interrogé sur son ordinateur portable qui contenait des images privées de Hunter juste avant les élections de 2020.

Hunter a dit à CBS que l’ordinateur portable «pouvait» être le sien et qu’il «aurait pu» être volé.

Cela survient alors que son ordinateur portable fait l’objet d’une enquête du gouvernement fédéral pour d’éventuelles transactions commerciales frauduleuses à l’étranger.

Biden a nié que l’ordinateur portable était le sien, mais l’a lié à la désinformation russe Crédit: AFP

Dans une autre interview de CBS, il a déclaré que le contenu de l’ordinateur portable était basé sur la « désinformation russe » qui a été contestée.

Après que son père ait remporté l’élection présidentielle de 2020, Hunter a révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale.

Le contenu de l’ordinateur portable est toujours en cours d’examen, mais certains affirment qu’il contenait des transactions commerciales étrangères contraires à l’éthique effectuées par Hunter alors que son père était vice-président.

En ce qui concerne le cours Tulane, d’autres conférenciers invités incluent l’ancien membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx, la chroniqueuse du New Yorker Susan Glasser, la chroniqueuse médiatique du Washington Post Margaret Sullivan et le chroniqueur du New York Times Bret Stephens.

De même, d’autres incluent la modératrice de CBS « Face The Nation » Margaret Brennan, la correspondante de CNN Kylie Atwood, et l’analyste politique de Fox News et co-animateur de « The Five » Juan Williams.