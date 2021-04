Hunter Biden a admis qu’il avait obtenu un emploi au conseil d’administration de la société gazière ukrainienne Burisma en raison de son nom de famille, alors qu’il parlait d’un emploi qui a presque coûté la présidence à son père.

L’homme de 51 ans a déclaré que Burisma considérait son nom de famille comme « d’or » lorsque l’entreprise l’a embauché en 2014 parce qu’il était « synonyme de démocratie et de transparence » et espérait capitaliser sur cette réputation tout en essayant de contrer « l’agression » russe en Crimée. .

Mais il a nié avoir tiré parti des relations avec son père Joe – qui était alors vice-président américain et dirigeant la politique d’Obama sur l’Ukraine – alors qu’il était au travail, affirmant que son quotidien était « limité à 100% à … la gouvernance d’entreprise et la transparence ».

Il a également admis qu’être un Biden avait « ouvert des portes qui ne seraient pas ouvertes à d’autres personnes », mais a déclaré que c’était « à la fois un privilège et un fardeau ».

Hunter Biden a admis avoir obtenu un emploi au conseil d’administration de la société gazière ukrainienne Burisma en 2014 en raison de son nom de famille (photo, Hunter lors de l’investiture de son père en tant que président)

Interrogé par la BBC si la réputation de son père lui avait valu le poste de Burisma, il a répondu: « Je pense que cela a joué un grand rôle.

« Je pense qu’ils considéraient mon nom comme de l’or et la raison pour laquelle ils l’ont fait était la suivante: à ce moment-là, les Russes avaient envahi et pris la Crimée et ils recherchaient les ressources naturelles et le pipeline.

« Et je sais que Burisma voulait faire une chose: ils voulaient créer un rempart contre cette agression russe, ils savaient qu’ils devaient se développer à l’international et dans d’autres secteurs pour se diversifier et se protéger.

« Le nom Biden est synonyme de démocratie et de transparence et c’est pourquoi j’ai dit que c’était de l’or pour eux. »

La position de Hunter au conseil d’administration de Burisma a fait l’objet d’un examen minutieux pendant la campagne présidentielle, Donald Trump faisant référence à « quid pro Joe », pour suggérer que le vice-président de l’époque avait fait pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il aide la carrière de son fils.

Bien qu’aucune criminalité des Bidens n’ait jamais été prouvée, un haut responsable du département d’État avait fait part de ses préoccupations concernant un conflit d’intérêts potentiel dès 2015.

Hunter a défendu ses qualifications pour le poste, mais a admis qu’il «manquait … la perception que je créerais» en acceptant le poste chez Burisma.

« Je sais qu’il est difficile de croire avec le recul de 2020 comment j’aurais pu manquer cela », a déclaré Hunter à la BBC.

L’année dernière, les républicains du Sénat n’ont trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles de la part des Bidens, mais ont qualifié le travail lucratif de Hunter alors que son père était le vice-président de « problématique ».

Biden a déclaré à la BBC qu’il voulait que ses nouveaux mémoires, Beautiful Things, décrivent « l’amour d’une famille et comment cela m’a sauvé ».

« Et, vous savez, nous traversons actuellement deux pandémies … il y a la pandémie de coronavirus, et il y a aussi une pandémie de dépendance », a déclaré Biden au diffuseur.

Il a décrit comment la mort de sa mère et de sa sœur à l’âge de deux ans en 1972 avait laissé un traumatisme durable qui, selon lui, est lié à sa lutte contre l’alcool et la drogue.

« Il y a quelque chose au centre de chaque toxicomane qui manque, qu’ils sentent qu’ils ont besoin de combler … Et donc vous vous engourdissez, dit-il.

Hunter a déclaré qu’après la mort de son frère Beau d’un cancer en 2015, il « est descendu dans un endroit vraiment sombre et sombre ».

« Mon frère venait de mourir, je m’étais séparé avec ma femme, j’étais seul dans un appartement et je me buvais essentiellement à mort. C’était horrible. Je veux dire, le chagrin fait des choses amusantes. Et combinez cela avec la dépendance et c’est une chose vraiment difficile à surmonter », a-t-il déclaré à la BBC.

Mais il a dit que c’était l’amour de son père qui l’avait tiré à travers et a décrit comment Joe était venu frapper à sa porte alors qu’il vivait seul et abusait de l’alcool.

« Je sais que personne n’a jamais aimé un fils autant que mon père m’a aimé », a déclaré Hunter.

L’interview de Biden avec la BBC fait partie d’une campagne de promotion médiatique pour ses prochains mémoires, Beautiful Things.

Il a révélé plus de détails sur sa toxicomanie, qui a été très présente pendant la campagne présidentielle, et qui, selon lui, découle du traumatisme de la perte de sa mère et de sa sœur à l’âge de deux ans en 1972.

L’interview de Hunter Biden avec CBS This Morning diffusée lundi

S’adressant à CBS dimanche, Hunter a admis qu’il fumait du crack « 24 heures sur 24 » et buvait un litre de vodka chaque jour au plus bas de sa toxicomanie.

Il a également parlé de sa liaison controversée avec la veuve de son défunt frère Beau, Hallie, et de la façon dont les deux hommes pensaient que leur amour et leur chagrin partagés le « ramèneraient » mais que cela « n’a pas fonctionné ».

Hunter, 51 ans, a également décrit avoir rencontré sa femme actuelle, Melissa, et l’épouser dans les sept jours suivant leur premier rendez-vous. Il dit qu’elle est un «miracle» et qu’elle lui a sauvé la vie.

Il affirme avoir été sobre pendant sept ans, de 2008 à 2015, après avoir lutté toute sa vie contre la toxicomanie et l’alcoolisme. La mort de son frère Beau en 2015, dit-il, l’a renvoyé à la dépendance.

Tout cela vient d’un sentiment non résolu de «ne pas s’intégrer», a-t-il dit, qu’il pense être dû au traumatisme de la perte de sa mère, Neilia, et de sa sœur Naomi, dans un accident de voiture quand il avait deux ans en 1972. Hunter et Beau tous les deux a survécu à l’accident.

«Je suis plus convaincu maintenant que le traumatisme en est au centre. Je ne sais pas pourquoi j’ai eu tant de mal à admettre cela. De nombreuses recherches suggèrent que les toxicomanes qui souffrent de toxicomanie souffrent de traumatismes.

Photos de Hunter découvertes sur l’ordinateur portable remis l’année dernière dans un magasin de réparation d’ordinateurs du Delaware. Il dit qu’il était tellement accro à la drogue et à l’alcool à l’époque qu’il ne sait pas si l’ordinateur portable est le sien.

«Beau et moi n’avons jamais pleuré la perte de notre mère et de notre sœur. On parlait de ma maman tout le temps, mais l’accident non. L’obscurité dont je sais que mon père a souffert n’est pas quelque chose dont nous avons parlé bien plus tard. C’est pourquoi je ne veux pas admettre … nous aurions probablement dû. Je pense qu’ils essayaient de nous protéger », a-t-il déclaré.

En tant que jeune adulte, il a déclaré qu’il était entré dans une période qui était un « flou de débauche complète ».

«Boire un litre de vodka par jour par vous-même est absolument complètement débilitant … fumer du crack 24 heures sur 24, boire des quantités incroyablement mortelles d’alcool», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que devenir la risée de la campagne Trump et la responsabilité de la campagne de son père n’avaient rien fait pour arrêter sa dépendance.

« Cela n’a pas changé mon comportement – j’avais encore besoin de me défoncer, de me cacher et de combler ce trou », a-t-il déclaré.