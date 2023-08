WASHINGTON (AP) – L’ancien partenaire commercial de Hunter Biden a insisté lors d’un témoignage devant le Congrès lundi sur le fait que le président Joe Biden n’était jamais directement impliqué dans leurs transactions financières, bien que Hunter mette souvent son célèbre père sur haut-parleur pour impressionner les clients et les associés.

Le comité de surveillance de la Chambre dirigé par les républicains a mené un entretien de plus de cinq heures avec Devon Archer dans le cadre de son enquête élargie du Congrès sur les entreprises de la famille Biden alors que le GOP explore une éventuelle enquête de destitution contre le président.

Les législateurs républicains et démocrates à l’intérieur de l’interview à huis clos ont déclaré qu’Archer avait déclaré qu’en 10 ans, Hunter Biden avait mis son père au téléphone environ 20 fois alors qu’il était en compagnie d’associés, mais « n’a jamais parlé une seule fois de transactions commerciales ».

Le représentant de New York Dan Goldman, qui représentait les démocrates dans la salle, a déclaré aux journalistes après l’interview qu’Archer avait déclaré que Hunter avait vendu « l’illusion d’accès » à son père en s’attribuant le mérite des choses que son père avait faites en tant que vice-président. part à.

Mais le représentant Andy Biggs, membre républicain du Comité de surveillance, est sorti de l’interview en disant que ce témoignage impliquait directement le président. « Je pense que nous devrions faire une enquête d’imputation », a déclaré le législateur de l’Arizona aux journalistes.

Biggs, lisant ses notes, a déclaré qu’Archer avait déclaré que la compagnie gazière ukrainienne « Burisma aurait fait faillite plus tôt si la marque Biden n’avait pas été invoquée. Les gens seraient intimidés de jouer légalement avec Burisma à cause de la marque de la famille Biden.

Archer, qui a siégé avec Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma, a été considéré par les républicains comme un témoin clé dans leur recherche pour connecter directement le président aux diverses transactions commerciales internationales de son fils.

Le représentant James Comer, président du comité de surveillance du GOP, a délivré une assignation à Archer en juin, affirmant qu’il « jouait un rôle important dans les accords commerciaux de la famille Biden à l’étranger, y compris, mais sans s’y limiter, la Chine, la Russie et l’Ukraine ». Il a déclaré que le témoignage d’Archer serait essentiel à l’enquête du comité.

Les républicains ont porté beaucoup d’attention sur une information non vérifiée au FBI qui alléguait un stratagème de corruption impliquant Joe Biden lorsqu’il était vice-président. L’allégation, qui est apparue pour la première fois en 2019, était que Biden avait fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle limoge son principal procureur afin d’arrêter une enquête sur Burisma, la société pétrolière et gazière où Hunter Biden siégeait au conseil d’administration.

Les démocrates du comité, y compris le représentant du Maryland Jamie Raskin, membre de la minorité de rang, ont réitéré que le ministère de la Justice avait enquêté sur l’affaire Burisma lorsque Donald Trump était président et avait clos l’affaire après huit mois, trouvant « des preuves insuffisantes » que c’était vrai. Les démocrates ont également mis en évidence la transcription d’une interview de Mykola Zlochevsky, co-fondateur de Burisma, dans laquelle il a nié avoir eu un quelconque contact avec Joe Biden alors que Hunter Biden travaillait pour l’entreprise.

« M. Les déclarations de Zlochevsky ne sont que l’une des nombreuses déclarations qui ont démystifié les allégations de corruption », a déclaré Raskin.

En plus de sa relation avec Hunter Biden, qui fait actuellement face à des charges fiscales fédérales, Archer a ses propres problèmes juridiques résultant d’une condamnation pour crime en 2018 pour son rôle dans un complot visant à frauder une tribu amérindienne. Cette condamnation a été annulée plus tard cette année-là, mais la cour d’appel de New York l’a rétablie en 2020. Sa condamnation dans l’affaire a été retardée à plusieurs reprises par des appels.

La comparution d’Archer devant les législateurs avait été programmée et annulée plusieurs fois depuis juin. Les républicains ont suggéré qu’il était sur le point d’être à nouveau retardé après que le ministère de la Justice a demandé ce week-end à un juge de fixer une date pour qu’Archer se rende en prison et commence à purger sa peine d’un an dans l’affaire de fraude non liée.

Les républicains – dirigés par Comer – ont critiqué ce retard, le qualifiant d’effort du ministère de la Justice pour intimider un témoin. Mais le ministère de la Justice, dans une note de suivi au tribunal, a noté que la reddition d’Archer n’était pas imminente et a demandé à un juge de s’assurer qu’il témoignait au Congrès avant de se présenter en prison.

« M. Archer fera ce qu’il a prévu de faire depuis le début, c’est-à-dire se présenter ce matin et répondre honnêtement aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs du Congrès », a déclaré l’avocat d’Archer, Matthew Schwartz, associé directeur de New Cabinet Boies Schiller Flexner basé à York.

Farnoush Amiri, Associated Press