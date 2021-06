Le fils du président Joe Biden, Hunter, a utilisé à plusieurs reprises une insulte raciale pour les Afro-Américains dans des SMS avec l’avocat George Mesires, a rapporté le Daily Mail, citant le contenu de son ordinateur portable abandonné dans un atelier de réparation du Delaware.

« Combien d’argent je vous dois. [Because] négro, tu ferais mieux de ne pas me faire payer les tarifs Hennessy, « Biden a envoyé un texto à Mesires le 13 décembre 2018, expliquant qu’il « Je viens d’inventer cette phrase. » Une facture d’octobre de la même année montrait que Mesires facturait 845 $ de l’heure, a rapporté le tabloïd britannique.

Après quelques autres lignes de plaisanteries, insultant apparemment Mesires « lignée, » Biden ajoute « C’est ce que je dis ni… » – apparemment coupant l’insulte raciale au milieu du mot, avant de la suivre avec une photo.

Alors que le Daily Mail n’a pas été en mesure d’obtenir la photo, il est clair qu’elle était sexuellement explicite. « Pourquoi es-tu si bronzé ? » Mesires répond, auquel Biden répond, « Je suis désolé de t’avoir accidentellement envoyé un sexto à une autre amie nommée Georgia. »

Dans un autre échange de janvier 2019, Mesires dit à Biden que lui et Dieu sont ses mandataires pour « amour inconditionnel. » La réponse de Hunter Biden est de parler de son pénis et de dire « Et je ne t’aime que parce que tu es noir. »

Mesires, qui n’est pas noir, répond par « C’est tellement ennuyeux quand tu interviens avec frivolité. »

« Vrai dat négro. Mais j’ai fini mon coup de gueule. Biden répond.





Trois mois plus tard, son père Joe a annoncé qu’il était candidat à l’investiture démocrate à la présidentielle. Toute critique de Hunter – de son implication avec la société gazière ukrainienne Burisma ou des accords commerciaux avec la Chine à l’ordinateur portable découvert dans un atelier de réparation du Delaware et remis au FBI et plus tard aux médias – a été rejetée par la campagne Biden comme un mensonge et même « La désinformation russe. » L’article du New York Post sur l’ordinateur portable a même fait censurer le journal sur les réseaux sociaux avant les élections.

Une fois que Biden était à la Maison Blanche, cependant, Hunter a admis l’ordinateur portable « pourrait être » le sien, mais a également dit que cela aurait pu être « volé » ou alors « piraté » par « Renseignements russes ».

Le Daily Mail a déclaré en avril qu’il avait confirmé l’authenticité du contenu du disque dur de l’ordinateur portable, y compris les photos de la consommation de drogue de Hunter, des cabrioles avec des prostituées et de la pornographie. Une copie du disque dur en possession de Rudy Giuliani, l’avocat de l’ancien président Donald Trump, aurait été la seule chose non saisie par le FBI lors d’une perquisition dans son appartement new-yorkais fin avril.





En octobre 2019 – des mois après les échanges – Mesires a rédigé une déclaration au nom de Biden affirmant que ses relations commerciales avec la Chine et l’Ukraine étaient légitimes. Selon Mesires, c’était l’ancien président polonais Aleksander Kwasniewski, un « principal défenseur des principes démocratiques dans la région », qui a recommandé Hunter pour le conseil d’administration de Burisma en avril 2014. C’était juste deux mois après le coup d’État soutenu par l’Occident en Ukraine et la décision de la Crimée de rejoindre la Russie – et alors que Joe Biden était le vice-président de Barack Obama.

Hunter Biden a démissionné de Burisma en avril 2019, lorsque son père a annoncé sa candidature à la présidence.

Alors que le Daily Mail a émis l’hypothèse que l’utilisation par Biden de l’insulte raciale pourrait être embarrassante pour l’administration de son père – qui a tout subordonné à la cause du racisme « équité » – aucune des révélations précédentes de l’ordinateur portable n’a eu d’effet. Bien que plusieurs personnalités médiatiques aient été « annulé » pour avoir utilisé des insultes dans le passé – dans certains cas, au lycée – il reste probable que le fils du président recevra littéralement un laissez-passer.

