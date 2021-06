Hunter Biden ‘a utilisé des insultes asiatiques alors qu’il parlait à son cousin de vouloir des femmes « étrangères ou domestiques »‘ après des accusations de N-word

HUNTER Biden aurait utilisé l’épithète raciale « jaune » pour sortir avec une femme asiatique dans un échange de SMS en 2019 avec sa cousine Caroline Biden au sujet d’être jumelé à un intérêt romantique.

« Voulez-vous de l’étranger ou du pays », a écrit la fille de 34 ans du frère du président Biden, James, dans un message.

Les SMS de 2019 entre les cousins ​​Hunter Biden et Carol Biden lui font référence aux Asiatiques par l’insulte « jaune » Crédit : Hunter Biden

Le fils du président, âgé de 51 ans, avait suscité la controverse à propos d’une série de SMS avec son avocat où il l’avait appelé à plusieurs reprises le mot N. Crédit : Getty – Contributeur

Le jeune cousin a suggéré à Hunter d’envisager l’application de rencontres Raya ou de sortir avec la fille de Roald Dahl, Lucy, ou l’actrice Bella Thorne. Crédit : Getty

« Je ne peux pas te donner un putain d’asiatique désolé. Je ne le fais pas.

Le fils du président, âgé de 51 ans, aurait accepté, puis jeté le blâme : « Un étranger domestique va bien. Pas de jaune. »

La correspondance du 26 janvier 2019 a été capturée dans une capture d’écran entre les deux cousins ​​– avec Caroline proposant de présenter l’un de ses amis modèles au célibataire éligible, selon un rapport publié dans le Daily Mail.

Les textes provenaient de l’ordinateur portable de Hunter Biden, qu’il aurait oublié lorsqu’il l’a laissé pour être réparé dans un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware.

Lors d’un texto avec Hunter en 2019, Caroline aurait refusé de le mettre en relation avec une femme asiatique, écrivant: « Je ne peux pas te donner une putain d’asiatique désolé » Crédit : Getty

Biden avec son fils Hunter Crédit : AP

Hunter préférait apparemment les femmes de 24 ans parce qu’il prétendait qu’elles étaient plus faciles à courtiser.

« 24 ans, c’est génial. Sérieusement », a écrit Biden, alors âgé de 49 ans. « C’est incroyablement facile d’impressionner un jeune de 24 ans. »

Caroline a suggéré d’essayer l’application de rencontres exclusive Raya, qui est basée sur l’adhésion et connue pour mettre en relation des personnes aisées avec des célébrités, a rapporté le Mail.

Elle pensait également que Hunter pourrait être amoureux de la fille du célèbre auteur Roald Dahl, Lucy, ainsi que de l’actrice Bella Thorne.

Le président Biden embrassant son fils Hunter Biden et la première dame Jill Biden après avoir prêté serment Crédit : AFP

Les messages texte injurieux asiatiques ont suivi un lot d’autres entre Hunter et son ancien avocat où il utilisait fréquemment le mot N Crédit : AFP

La découverte de l’utilisation abusive présumée par le fils du président de l’insulte « jaune » asiatique intervient au milieu d’une forte augmentation aux États-Unis des sentiments anti-asiatiques et des crimes haineux.

Il vient également au milieu d’un lot d’anciens SMS envoyés par Hunter appelant son avocat, un homme blanc, le mot N à plusieurs reprises.

Dans leur échange, Biden demande à son ancien avocat George Mesires combien il lui doit.

« Parce que négro, tu ferais mieux de ne pas me faire payer les tarifs Hennessy », a-t-il écrit dans le texte et a également été publié pour la première fois par le Daily Mail.

Hunter n’a pas répondu aux SMS trouvés sur un ordinateur portable qu’il a laissé dans un atelier de réparation du Delaware Crédit : Getty

L’avocat a répondu: « Cela m’a fait grignoter mon café. »

Biden se fait ensuite des éloges lyriques.

« Je viens d’inventer cette phrase, au fait », avant d’ajouter : « J’aurais dû [h]annonce votre lignée.

« Apparemment, vous le faites », répond l’avocat, avant que Biden n’écrive « C’est ce que je dis n****. »

Leur va-et-vient se poursuit avec Biden laissant tomber plus de mots N et d’autres langages désagréables – et apparemment raté une image suggestive destinée à quelqu’un d’autre.

« Pourquoi es-tu si bronzé », lui écrit Mesires après avoir reçu l’image.

Hunter répond : « Je suis désolé de vous avoir envoyé des sextos accidentellement.

« C’était destiné à une autre amie nommée Georgia. »

Mesires exprime finalement dans la plaisanterie qu’il trouve que c’est ennuyeux quand le fils du président « intervient[s] avec frivolité. »

Hunter répond: « True dat n****. »

Jusqu’à présent, le fils du président n’a pas répondu au sujet des messages texte N-word et autres e-mails obtenus à partir de son ordinateur portable abandonné.

Le Mail a également rapporté que l’ordinateur portable de Hunter contenait un mème de son père, le président Joe Biden, et de l’ancien président Barack Obama enregistré qui comporte une insulte raciale.