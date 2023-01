Hunter Biden a menacé de retenir le salaire de l’assistante si elle ne lui faisait pas FaceTime pendant qu’elle se douchait nue, des textes accablants montrent

HUNTER Biden a menacé de retenir le salaire d’une assistante si elle ne se douchait pas FaceTime nue, prétend-on.

Les messages texte vus par The Sun Online montrent le fils de 52 ans du président demandant à la femme une vidéo, puis lui envoyant de l’argent en utilisant ApplePay pour lui envoyer de l’argent.

2 Hunter Biden a été touché par une série de scandales au cours de la dernière année Crédit : Getty

2 Le contenu de l’ordinateur portable de Biden continue de faire la une des journaux

Les allégations sont les dernières à frapper Hunter Biden, dont le désormais tristement célèbre “ordinateur portable de l’enfer” s’est avéré bourré d’images sexuellement explicites

Les messages et les e-mails impliquant la femme apparaissent pour la première fois sur l’ordinateur portable en juin 2018, lorsqu’il l’a transportée de Los Angeles à Washington DC.

La femme aujourd’hui âgée de 33 ans a travaillé comme assistante dans son cabinet d’avocats Owasco en 2018 et 2019.

Elle a envoyé un e-mail à la secrétaire de Hunter pour lui demander pourquoi elle n’avait pas été payée en janvier 2019 et des SMS montrent que Biden a payé 500 $ deux mois plus tard.

Mais des messages ultérieurs montrent qu’il a proposé de compenser les arriérés de salaire après avoir plaidé qu’elle était incapable de payer son loyer – mais seulement si elle envoyait une vidéo FaceTime d’elle nue.

« Il faut rattraper le travail de retour. En me chronométrant et / ou en allant à notre prochaine soirée en club », a écrit Biden.

« Quand pouvez-vous affronter le temps ? Si nous FT la règle doit être de ne parler que de sexe et nous devons être nus et nous devons faire tout ce que l’autre personne demande dans des limites raisonnables.

« Quand peux-tu parler ? Je peux plus tard ce soir.

Hunter a envoyé à son assistante un total de 2700 $ en utilisant Apple Pay et lui a demandé de “configurer le téléphone” pour que “je puisse vous espionner sous la douche”.

En 2018, Biden a pris des photos sexuellement explicites de lui avec la femme et a enregistré la photo sur l’ordinateur portable abandonné.

Le FBI a lancé une enquête sur Hunter en 2020 après la Poste de New York a publié des fichiers compromettants extraits de l’ordinateur portable.

Le disque dur de l’ordinateur portable contenait un grand nombre de courriels, de photos textes et de documents entre Hunter Bide, sa famille et ses associés détaillant ses relations d’affaires en Ukraine et en Chine.

Il contiendrait également une vidéo de 12 minutes qui semble montrer Hunter en train de fumer du crack alors qu’il se livre à un acte sexuel avec une femme, ainsi que de nombreuses autres images sexuellement explicites.

Comme le US Sun révélé en juillet L’année dernière, Hunter a été filmé en train de fumer de la drogue sous la douche avec deux prostituées qui l’appelaient leur “futur bébé papa”.

Il a affirmé plus tard qu’il avait peut-être été « piraté par des Russes » dans une interview pour promouvoir son livre, Beautiful Things.

Des e-mails ont montré que Hunter était employé par un géant ukrainien du pétrole et du gaz et a été invité à user de son influence auprès de son père, qui était alors vice-président.

La femme est nommée dans les rapports d’activités suspectes déposés par la banque JP Morgan Chase au Trésor, signalant les transactions de Biden et de sa société.

Les rapports ont été obtenus par la transparence à but non lucratif Marco Polo et répertorient les paiements électroniques de Biden ou de son entreprise à la femme pour un total de 44 500,08 $ en 2018.