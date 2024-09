Hunter Biden a l’intention de modifier sa plaidoirie dans une affaire fiscale fédérale pour éviter un procès

LOS ANGELES — Hunter Biden a l’intention de modifier son plaidoyer de non-culpabilité pour accepter une peine qui proviendrait d’un verdict de culpabilité dans l’affaire fiscale fédérale contre lui, a déclaré jeudi son avocat Abbe Lowell.

Le renversement a eu lieu peu avant la sélection du jury. devrait commencer dans ce qui aurait été Biden deuxième procès cette année. Seul fils survivant du président Joe Biden, Hunter Biden est le premier enfant d’un président en exercice à être jugé pour des accusations criminelles.

Le changement de plaidoyer n’est pas le résultat d’un accord avec le gouvernement. Le procureur Leo Wise a déclaré au juge : « C’est la première fois que nous entendons parler de cela. »

Lowell a dit au juge que son client voulait entrer dans ce qu’on appelle un Plaidoyer d’Alfordoù un accusé admet formellement sa culpabilité et reconnaît la force des accusations portées contre lui, tout en maintenant son innocence.

Peu de temps après l’annonce, le tribunal a suspendu ses travaux pour permettre aux procureurs et aux avocats de Biden de se concerter.

Aucune condition au plaidoyer n’a été divulguée et il n’était pas clair si le juge accepterait la tentative de Biden d’éviter un procès et de passer directement à la détermination de la peine.

Lowell a déclaré qu’il pensait que « le tribunal était tenu d’accepter le plaidoyer » et que les détails « pouvaient être résolus aujourd’hui ».

La nouvelle est arrivée après que Biden et ses avocats ont eu une réunion privée devant le tribunal jeudi avec le juge de district américain Mark C. Scarsi, qui préside l’affaire.

Biden, 54 ans, était inculpé en décembre sur trois chefs d’accusation de crime et six chefs d’accusation de délit, alléguant qu’il n’avait pas payé ses impôts pendant une période où, selon lui, il était en proie à une toxicomanie, et après avoir arrêté de boire.

Si le juge l’accepte, le plaidoyer de culpabilité épargnerait à Biden un procès public où les procureurs avaient plus de deux douzaines de témoins, dont certains étaient censés offrir des témoignages embarrassants et salaces sur la consommation et les dépenses de drogue de Biden.

Le accusation Biden a déclaré qu’il « s’est engagé dans un stratagème de quatre ans pour ne pas payer au moins 1,4 million de dollars d’impôts fédéraux auto-évalués qu’il devait pour les années fiscales 2016 à 2019, de janvier 2017 ou environ jusqu’au 15 octobre 2020 ou environ, et pour échapper à l’évaluation des impôts pour l’année fiscale 2018 lorsqu’il a déposé de fausses déclarations vers février 2020 ».

L’argent a été dépensé « en drogue, escortes et petites amies, hôtels de luxe et propriétés de location, voitures exotiques, vêtements et autres articles de nature personnelle, bref, tout sauf ses impôts », indique l’acte d’accusation.

Les procureurs ont également allégué que les déclarations que Biden a finalement déposées étaient frauduleuses et qu’elles présentaient à tort comme dépenses professionnelles l’argent qu’il avait payé à une escorte, à un club de strip-tease, à un abonnement à un sex club, à un site Web pornographique, ainsi que les frais de scolarité et le loyer de sa fille.

Un précédent accord de plaidoyer L’accord avec les procureurs du Delaware sur des accusations similaires a été rompu l’année dernière après qu’un juge a exprimé son scepticisme quant à certaines des conditions. En vertu de cet accord, Biden aurait plaidé coupable de délits fiscaux en échange d’une peine recommandée de six mois de probation, tandis qu’une accusation de crime liée à l’achat d’une arme à feu tout en consommant des stupéfiants aurait été rejetée au bout de deux ans si Biden était resté à l’écart des ennuis judiciaires.

La juge de district Maryellen Noreika avait refusé de signer cet accord. « Ces accords ne sont pas simples et contiennent des dispositions atypiques », avait déclaré Noreika l’année dernière. Un élément de l’accord aurait pu protéger Biden de poursuites pour d’autres délits liés à la fiscalité.

Les avocats et les procureurs de Biden n’ont pas pu parvenir à un accord révisé, ce qui a conduit le bureau du procureur spécial David Weiss à inculper Biden pour le pistolet charge dans le Delaware et sur une base élargie charges fiscales en Californie.

Les preuves de l’histoire de dépendance de Biden ont été au centre d’une affaire distincte poursuivie par le bureau de Weiss plus tôt cette année dans le Delaware. Biden a finalement été condamné pour trois chefs d’accusation de crime lié à la possession d’une arme à feu lors de l’usage de stupéfiants.

Il devrait être condamné dans cette affaire le 12 novembre et a déclaré qu’il prévoyait de faire appel de sa condamnation.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com