Hunter Biden a été surpris en train d’appeler son avocat blanc le mot N dans des messages texte d’il y a quelques années… – The Right Scoop

Il a été constaté que Hunter Biden avait utilisé le mot N plusieurs fois il y a quelques années dans des SMS à son cher avocat blanc :

EXAMINATEUR DC – Des SMS trouvés dans un ordinateur portable qui aurait appartenu à Hunter Biden le montrent se référant à son avocat blanc par le mot N à plusieurs reprises dans diverses conversations. Les captures d’écran récupérées par le Daily Mail montrent que le fils de 51 ans du président Joe Biden a utilisé le mot lorsqu’il a parlé avec désinvolture à George Mesires, qui, selon le rapport, a facturé 845 $ l’heure, dans des conversations qui ont eu lieu entre 2018 et 2019. Dans un cas, Biden a envoyé un message à Mesires, disant: « Je ne t’aime que parce que tu es noir », suivi de « vrai dat n *** a » dans une conversation sur l’amour inconditionnel, suivi de blagues sur son pénis. Dans le même échange, Biden utilise à nouveau le mot dans un message à Mesires, qui a parlé des moyens par lesquels il pourrait trouver l’amour inconditionnel. « Dieu aime inconditionnellement. Beau t’aime inconditionnellement. Les enfants sont trop jeunes pour comprendre ce que cela signifie. Mais vous les montrerez. Il existe des idéaux d’amour inconditionnel qui servent de mandataires. Je n’en ai pas beaucoup. Toi. Dieu », a déclaré Mesires. En réponse, Biden dit « OMG n *** a es-tu juste un personnage fictif de l’imagination du collectif effrayé et l’amour inconditionnel de mes frères décédés est ce sur quoi je devrais compter et mes enfants ne sont pas des enfants George. » Le rapport comprend également une capture d’écran d’un mème stocké dans l’ordinateur portable à partir de 2017 qui montre l’ancien président Barack Obama avec le père de Biden, qui était le vice-président d’Obama, étreignant avec un texte qui donne l’impression que l’aîné Biden dit: « Vous mon n *** un, Barack.

Honnêtement, rien de tout cela ne me dérange le moins du monde. Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne le monde d’aujourd’hui. De nos jours, si vous vous faites prendre à utiliser le mot N, même si c’était à l’époque où vous étiez plus jeune, vous êtes humilié par la foule réveillée et obligé de vous excuser. Sinon, vous serez annulé.

Mais cela arrive-t-il à Hunter Biden, fils du président ? Jusqu’à présent, cela ne ressemble à personne mais la droite le signale. Et cela restera probablement ainsi car Hunter Biden ne peut rien faire de mal. Contrairement à Donald Trump Jr….

Consultez le Daily Mail pour les captures d’écran réelles…