Hunter Biden a été «forcé de donner la moitié de son salaire» à Joe et «a payé des milliers de dollars pour réparer la maison de papa», révèlent des courriels

HUNTER Biden a déclaré qu’il devait donner la moitié de son salaire à Joe et a payé des milliers de dollars pour les réparations au domicile de son père, selon des fuites de courriels.

Les allégations ont été trouvées sur l’ordinateur portable que Hunter, 51 ans, aurait abandonné dans un magasin informatique du Delaware, dont le contenu a été divulgué l’année dernière.

Hunter Biden a affirmé qu’il avait donné la moitié de son salaire à son père dans des textes qui auraient été trouvés sur son ordinateur portable Crédit : AP

La succession de Joe Biden dans le Delaware a fait l’objet de plusieurs courriels Crédit : Google Earth

Les allégations selon lesquelles il aurait dû payer son père sont arrivées dans des SMS entre Hunter et sa fille, Naomi, 27 ans, selon le New York Post.

« J’espère que vous pourrez tous faire ce que j’ai fait et tout payer pour toute cette famille pendant 30 ans », a déclaré un texte que Hunter aurait écrit en 2019.

« C’est vraiment dur. Mais ne vous inquiétez pas, contrairement à Pop [Joe Biden], je ne vous obligerai pas à me donner la moitié de votre salaire. »

Le point de vente a indiqué qu’il n’y avait aucune preuve directe de ce type de transfert de richesse trouvée sur l’ordinateur portable.

Les e-mails trouvés sur l’ordinateur portable montrent cependant des preuves que Hunter a été proposé sur le meilleur moyen de payer des milliers de dollars dus pour les réparations des propriétés de son père en 2010.

Des e-mails de juin 2010 du partenaire commercial de Hunter, Eric Schwerin, montrent que Hunter a été victime de factures de plusieurs entrepreneurs du Delaware pour l’entretien de la propriété au bord du lac de son père.

Le contenu d’un ordinateur portable que Hunter aurait laissé dans un magasin de réparation a été divulgué l’année dernière Crédit : Reuters

Le partenaire commercial de Hunter, Eric Schwerin, a envoyé un e-mail à propos de milliers de dollars de réparations effectuées sur le domaine de Biden Crédit : Twitter/Eric Schwerin

Les relations commerciales de Hunter alors que son père était vice-président sous l’administration Obama ont été remises en question Crédit : Getty

Les factures de ce mois comprenaient 2 600 $ à l’entrepreneur Earle Downing pour un « mur de soutènement en pierre » dans le domaine du président à Wilmington, 1 475 $ à un peintre pour des travaux sur le « mur arrière et les colonnes » de la maison, et 1 239 $ pour les réparations de la climatisation au chalet de la défunte mère du président, selon le Post.

« Pour info, il y a quelques factures impayées qui doivent être payées et je ne sais pas lesquelles sont prioritaires et lesquelles devraient être payées sur ‘mon’ compte et lesquelles devraient être mises en attente ou payées à partir du ‘Wilmington Trust’ Compte de chèque de sécurité sociale », a écrit Schwerin dans l’e-mail à Hunter.

Il dit ensuite qu’il y a « environ 2 000 $ supplémentaires dans » mon « compte au-delà de ce qui est utilisé pour les dépenses mensuelles ».

On ne sait pas pourquoi Schwerin mettait « mon » entre guillemets dans ses e-mails.

Quelques jours plus tard, Schwerin a de nouveau écrit à Hunter que l’un des sous-traitants « me harcelait donc je paie quelques petites choses puisque je n’ai pas eu de nouvelles de votre père. Sachez qu’il est occupé – alors ça va.

« Mais si vous pensez qu’il a un moment ou deux pour revoir l’e-mail que je vous ai envoyé, faites-le moi savoir », a-t-il poursuivi.

Le FBI a ouvert une enquête sur Hunter en décembre dernier Crédit : AP

Schwerin a écrit un autre e-mail en juillet pour entrer en contact avec Biden pour discuter de sa future gestion de patrimoine, selon le rapport du Post.

Le FBI a lancé une enquête sur Hunter en décembre dernier après que le Post a publié des fichiers sur un ordinateur portable qu’il a fait réparer.

Ils ont révélé des détails sur ses relations d’affaires en Ukraine et en Chine, ainsi qu’une photo désormais célèbre de lui en train de fumer du crack.

Hunter a affirmé qu’il avait peut-être été piraté par des Russes, mais l’animateur de Fox News, Brian Kilmeade, a déclaré que Hunter « avait menti » à propos de l’ordinateur portable et qu’il ne faisait « aucun doute » que c’était le sien.

Kilmeade a déclaré : « Il sait exactement que c’est son ordinateur portable. Il y avait même un autocollant de la fondation Beau Biden dessus.

« C’était son ordinateur portable, déposé avec toutes ses informations personnelles. Il n’y aucun doute à propos de ça. »

Les e-mails montraient que Hunter était employé par un géant ukrainien du pétrole et du gaz et qu’on lui avait demandé d’user de son influence auprès de son père, qui était vice-président à l’époque.

Un e-mail a suggéré qu’au moins une fois Hunter avait organisé une réunion entre Joe Biden et le patron de Burisma, Vadym Pozharskyi.

Un porte-parole de Joe Biden a nié une telle réunion.

D’autres documents détaillaient les paiements d’une entreprise en Chine et suggéraient que certains étaient destinés à d’autres membres de la famille Biden.

Hunter et Joe ont nié toute irrégularité.