Des e-mails de 2017 montrent que Hunter Biden a demandé des clés à un gestionnaire immobilier pour ses « compagnons de bureau », y compris son père Joe Biden et un « émissaire » d’un partenaire commercial chinois.

Joe Biden a nié à plusieurs reprises toute implication dans les relations commerciales étrangères de son fils avec la Chine, qui ont été révélées cette semaine comme la cible d’une enquête fédérale.

L’e-mail du 20 septembre 2017 demande des copies de clés à un directeur d’immeuble de bureaux à Washington DC pour Joe et Jill Biden, ainsi que le frère de Joe, James Biden et son « émissaire » Gongweng Dong.

L’e-mail, d’abord rapporté par le Daily Caller et également obtenu par Fox News, décrit Dong comme l’émissaire de Ye Jianming, l’ancien président en disgrâce de la société d’énergie chinoise CEFC.

‘[P]bail ont des clés disponibles pour les nouveaux collègues de bureau: Joe Biden, Jill Biden, Jim Biden, Gongwen Dong (président de l’émissaire du CEFC) », lit-on dans le courriel.

Hunter Biden a également demandé qu’une pancarte soit faite pour la porte de son bureau avec «The Biden Foundation» et «Hudson West (CEFC US)».

Selon un rapport de septembre sur les relations commerciales de Biden à l’étranger publié par des sénateurs républicains, une société appelée Hudson West III a ouvert une ligne de crédit en septembre 2017.

L’émissaire Gongwen Dong a reçu une clé du bureau de Rosemont Seneca, selon le courriel

Les cartes de crédit émises sur le compte ont été utilisées par Hunter, son oncle James Biden et la femme de James, Sara Biden, pour acheter plus de 100000 dollars d’articles extravagants, y compris des billets d’avion et plusieurs articles dans les magasins Apple Inc., les pharmacies, les hôtels et restaurants », indique le rapport.

La société a depuis été dissoute. Le cabinet d’avocats de Hunter Biden, Owasco PC, était l’un des deux propriétaires, selon le rapport. Des documents divulgués suggèrent que Ye contrôlait l’autre moitié de Hudson West III.

Au moment de l’envoi de l’e-mail, la société de Hunter Biden, Rosemont Seneca, louait des bureaux à House of Sweden, un complexe de Georgetown qui abrite l’ambassade de Suède et loue également des locaux à des entreprises privées.

House of Sweden a confirmé que la société de Hunter Biden avait loué un espace dans le bâtiment au moment de l’e-mail de 2017, mais a refusé de fournir plus de détails.

« House of Sweden est détenue et gérée par le National Property Board Sweden », a déclaré la directrice générale Cecilia Browning dans un communiqué à Fox News. « Nous avons des locataires qui louent des bureaux, et il est exact que Rosemont Seneca LLC a loué un bureau à House of Sweden entre février 2017 et février 2018. »

Browning a ajouté: « Cependant, veuillez noter que nous ne partageons pas d’informations sur les locataires actuels et précédents. »

Au moment de l’envoi de l’e-mail, la société de Hunter Biden, Rosemont Seneca, louait des bureaux à House of Sweden (ci-dessus), un complexe de Georgetown qui abrite l’ambassade de Suède et loue également des locaux à des entreprises privées.

Dans l’e-mail, Hunter Biden a qualifié Ye de «mon partenaire». Ye est détenu en Chine depuis mars 2018, accusé de corruption, et le CEFC a déclaré faillite plus tôt cette année alors qu’il était accusé d’avoir utilisé un réseau complexe de sociétés écrans pour faciliter de fausses transactions.

L’e-mail a été envoyé cinq mois après un e-mail précédemment divulgué, qui comprenait une discussion sur les «packages de rémunération» pour six personnes dans le cadre d’un accord commercial avec un CEFC.

Ce courriel du 13 mai 2017 semblait identifier Hunter Biden comme « président / vice-président en fonction de l’accord avec le CEFC », et indiquait « Hunter a des attentes de bureau qu’il élaborera.

Il prévoit également des parts de capitaux propres comprenant «20» pour «H» et «10 détenus par H pour le grand?» sans donner plus de détails. L’accord n’a jamais été conclu.

Tony Bobulinski, l’ancien associé de la famille Biden à qui l’e-mail était adressé, avait précédemment déclaré à Fox News que le « grand gars » était Joe Biden.

Bobulinski a déclaré que l’accord décrit dans le courrier électronique de mai avait été sabordé lorsque Hunter Biden est allé dans son dos pour conclure un accord séparé avec Ye, coupant Bobulinski de sa part.

Le courrier électronique récemment révélé de septembre 2017 suggère une autre suggestion selon laquelle Hunter Biden a conclu une sorte d’accord commercial avec le magnat de l’énergie chinois peu de temps après que son père ait quitté le bureau de la vice-présidence.

Puis le vice-président américain Joe Biden se rend en Chine avec son fils Hunter en 2013

Mercredi, l’enquête menée par le ministère de la Justice, qui a duré plusieurs années, examinant certaines des transactions commerciales chinoises de Hunter Biden et d’autres transactions a été confirmée publiquement pour la première fois.

Les relations commerciales étrangères de Hunter Biden sont devenues un point de discorde pendant l’élection, après que le New York Post eut publié des rapports sur les révélations d’un ordinateur portable mis au rebut.

La campagne de Biden a attaqué les articles comme de la désinformation et des calomnies russes.

« Pas une seule chose solitaire n’était hors de propos », a insisté Joe Biden à propos des relations de son fils lors du deuxième débat présidentiel. «Mon fils n’a pas gagné d’argent avec ce truc, de quoi parlez-vous, la Chine.

Maintenant, il a été révélé que l’enquête fiscale sur Hunter Biden avait été lancée en 2018, l’année avant que l’aîné Biden n’annonce sa candidature à la présidence.

Hunter Biden a confirmé l’existence de l’enquête mercredi, affirmant qu’il en avait entendu parler pour la première fois la veille.

Hunter Biden (à gauche) est vu avec Joe et Jill Biden alors qu’ils célèbrent la victoire électorale le 7 novembre. Les transactions financières de Hunter font l’objet d’une enquête fédérale

« Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions montrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Un rapport publié cette semaine par le comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales dirigé par les républicains a conclu que les associés chinois de Hunter étaient «liés au gouvernement communiste et à l’Armée populaire de libération».

Il déclare: «Ces associations ont généré des millions de dollars de trésorerie».

Les paiements ont commencé quelques jours après que Hunter ait envoyé son tristement célèbre e-mail à un associé en 2017 parlant d’argent pour « le grand gars » et d’offres pour « moi et ma famille » et totalisant plus de 6 millions de dollars, conclut le rapport.

Le rapport du Sénat se concentre sur le travail de Hunter pour que l’entreprise chinoise CEFC China Energy investisse dans des projets énergétiques américains.

Le fondateur et ancien président du CEFC, Ye Jianming, a offert à Hunter un diamant de 2,8 carats après une réunion d’affaires à Miami, a rapporté CNN.