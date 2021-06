Hunter, 26 ans, visée par des menaces de mort après avoir posé avec le corps d’un ours – et elle veut ensuite tuer des éléphants

UN CHASSEUR a affirmé qu’elle n’arrêterait pas de tuer des animaux malgré les menaces de mort en ligne et prévoit de parcourir le monde avec son passe-temps avec des rêves de chasse aux éléphants.

Brooke McGee, 26 ans, a commencé à chasser à seulement trois ans et a tué son premier animal, une biche à queue blanche, âgée de six ans.

Brooke McGee, 26 ans, a reçu des menaces de mort Crédit : MDrum

Ses photos avec son meurtre ont irrité certains Crédit : MDrum

Elle a commencé à chasser à seulement trois ans Crédit : MDrum

McGee publie des photos avec les animaux qu’elle tue Crédit : MDrum

C’est une archère hautement qualifiée Crédit : MDrum

Son père Craig, 54 ans, a transmis son amour pour la chasse à McGee et à ses frères et sœurs après l’avoir ramassé lui-même lorsqu’il était enfant.

McGee dit qu’elle a reçu de nombreux mots de soutien après avoir publié des photos de ses meurtres, des porcs aux oies.

Elle a même posé avec un ours noir de trois cents livres, ce qui était sa plus grande chasse à ce jour alors qu’elle n’avait que 16 ans.

La directrice des ventes a attiré l’attention en ligne pour les photos où elle pose en tenue de camouflage avec son arme ou son arc aux côtés de l’animal qu’elle a traqué.

Son plus gros abattage jusqu’à présent était un ours noir Crédit : MDrum

Sa journée de chasse moyenne commence à 5h du matin Crédit : MDrum

McGee dit qu’elle respecte les animaux Crédit : MDrum

Le chasseur a tué des porcs, des cerfs et des oies Crédit : MDrum

McGee a appris à chasser de son père Crédit : MDrum

Sur certaines photos, elle est photographiée avec ses chiens de confiance qui l’accompagnent lors des expéditions.

La Texane a également partagé des photos d’elle-même en tant que jeune fille debout à côté d’un porc abattu qui fait plus de deux fois sa taille.

Pourtant, les images des animaux ensanglantés ont mis en colère certains qui prétendent que le passe-temps est inhumain, et elle et sa sœur ont toutes deux reçu des menaces de mort.

McGee, une archère hautement qualifiée, dit que même si elle a reçu des réactions négatives aux images, cela ne la dissuadera pas de se divertir.

Elle admet qu’elle se sent triste après avoir pris une vie, car elle respecte les animaux mais pense que vivre et mourir est un phénomène naturel et qu’il doit y avoir un équilibre entre eux.

L’ancienne de Texas A&M affirme également qu’elle est tombée amoureuse de la chasse dès qu’elle a commencé et qu’elle s’est sentie «excitée» lorsqu’elle a finalement abattu son premier cerf d’un coup mortel après trois ans.

McGee emmène ses chiens à la chasse Crédit : MDrum

Le directeur des ventes dit que c’est une montée d’adrénaline Crédit : MDrum

Elle prétend qu’elle chasse aussi souvent qu’elle le peut Crédit : MDrum

Le premier abattage de McGee était un cerf Crédit : MDrum

Une journée typique de chasse pour elle est généralement en octobre pendant la saison du cerf.

Elle se réveille à 5 heures du matin et s’habille de la tête aux pieds en tenue de camouflage avant de se diriger vers les champs et de se mettre à l’affût.

La randonnée est meilleure avant le jour, affirme-t-elle, car elle peut ensuite placer des supports sur des arbres et traquer sa cible avant de réaliser le tir parfait.

McGee dit que c’est une énorme montée d’adrénaline après avoir réussi à tuer.

Elle transforme la viande de l’animal qu’elle tue et aime pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Elle utilise principalement un arc mais chasse aussi avec un fusil Crédit : MDrum

McGee adorerait voyager pour chasser les éléphants Crédit : MDrum

McGee marquera le cerf pour que les gardes-chasse sachent qu’il s’agit d’un animal récolté légalement et le ramènera ensuite dans sa grange pour le nettoyer avant de le transformer en steaks, en charqui et en saucisses.

McGee dit qu’elle essaie de chasser aussi souvent qu’elle le peut, car elle a été élevée dans une famille avec une grande expérience dans le plein air.

Le prochain objectif est de voyager pour chasser des animaux encore plus gros tels que des ours, des cerfs roux et des éléphants.