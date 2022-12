‘Hunt’ Review: Spy vs Spy vs Subplots

Un récit dense débordant de harengs rouges élaborés s’avère un gâchis ingérable au fur et à mesure que le film avance. Kim et Park s’accusent d’être l’espion; les manifestations étudiantes explosent ; ratés des missions ; des soldats anonymes éliminent des témoins clés ; et Kim utilise une allégation de trahison contre la fille adoptive de Park (Go Yoon-jung) comme chantage. Tout cela est à peine maintenu par des fusillades vigoureuses jonchées partout. Les hommages visuels manifestes de Lee à “Roma” d’Alfonso Cuarón et à “Argo” de Ben Affleck, son œil attentif pour les détails d’époque, le nombre croissant de corps et le dilemme moral qui survient lorsque Park et Kim remettent en question leur loyauté envers leur pays ne font pas grand-chose pour retrouver leur intérêt .