Hunt, Rees-Mogg, Coffey et Johnson sont tous sur le point de perdre des sièges dans le glissement de terrain des élections travaillistes, selon un sondage

Jeremy Hunt, Jacob Rees-Mogg et Thérèse Coffey font partie des 10 ministres qui risquent de perdre leur siège, selon un sondage qui a révélé que les conservateurs sont sur la bonne voie pour un anéantissement des élections générales.

Le sondage d’Opinium, utilisant la méthode MRP pour estimer les résultats au niveau des circonscriptions, prévoyait un glissement de terrain de style 1997 pour le parti travailliste, le parti remportant 411 sièges.

La recherche, commandée par le Congrès des syndicats (TUC), a indiqué que les conservateurs perdraient 219 sièges pour se retrouver sur 137, avec les libéraux démocrates sur 39 sièges et le SNP sur 37. Elle prévoyait une part de vote pour le parti travailliste de 43 %, avec les conservateurs à 28 %, les libéraux démocrates à 13 %, les verts à 7 % et le SNP à 4 %.

Ces résultats seraient la pire performance électorale du parti conservateur depuis 1906, lorsqu’il avait obtenu 156 sièges.

Le sondage a été réalisé auprès de plus de 10 000 adultes du 26 au 30 septembre – deux semaines avant que Liz Truss ne supprime une grande partie de son mini-budget et limoge son chancelier, Kwasi Kwarteng. Depuis lors, les sondages suggèrent que son gouvernement a encore perdu en popularité.

Parmi ceux dont les sièges devaient être perdus par les conservateurs figuraient le nouveau chancelier, Jeremy Hunt, Simon Clarke, le secrétaire de nivellement, Jacob Rees-Mogg, la secrétaire aux affaires, Thérèse Coffey, la secrétaire à la santé et vice-première ministre, Anne -Marie Trevelyan, la secrétaire aux transports, Chloe Smith, la secrétaire au travail et aux pensions, Alok Sharma, le président de la Cop26, Jake Berry, le président du parti conservateur, et Robert Buckland, le secrétaire du Pays de Galles.

Boris Johnson, l’ancien Premier ministre, est également sur le point de perdre son siège, selon le sondage, et les conservateurs perdraient les 45 sièges dits du mur rouge sur 45 dans le nord de l’Angleterre.

Le sondage a également interrogé les électeurs sur leur soutien aux droits des travailleurs dérivés de l’UE, tels que les congés payés et les limites du temps de travail, qui sont menacés par la législation des conservateurs supprimant les lois et réglementations originaires de Bruxelles.

Dans l’ensemble, 71% des électeurs soutiennent le maintien des droits des travailleurs dérivés de l’UE, tels que les congés payés, les limites de sécurité sur les temps de travail et les pauses. Ils ont reçu un soutien écrasant même dans les sièges de M. Rees-Mogg, où 72 % les ont soutenus, et Liz Truss, où il y avait un soutien de 63 %.

Le responsable des sondages politiques chez Opinium, chercheur Chris Curtis, a déclaré: «Les électeurs sont convaincus que les conservateurs sont du côté des riches plutôt que des travailleurs. S’ils veulent éviter un anéantissement aux prochaines élections, ils doivent renverser la vapeur. Une façon pour eux d’y parvenir est de renverser leur position sur les droits des travailleurs.

Mme Truss a déjà édulcoré sa promesse de campagne à la direction de supprimer toutes les lois européennes restantes d’ici la fin de 2023 – permettant à certaines de rester en place jusqu’en 2026.

Un nouveau projet de loi visera à abroger jusqu’à 1 500 articles de la loi dite retenue – sur les droits des travailleurs, l’environnement, la confidentialité des données, les normes routières et bien plus encore – en seulement 15 mois.

Mais le gouvernement s’est donné une clause de sortie, après avoir averti que le calendrier accéléré était une recette pour le “chaos” et de nouvelles perturbations préjudiciables pour les affaires.

Une déclaration de Jacob Rees-Mogg, le secrétaire aux affaires, a déclaré: “Le projet de loi comprend un mécanisme d’extension pour l’expiration de certains éléments de la législation européenne conservée jusqu’en 2026.

En revanche, en juillet, alors qu’elle faisait campagne pour la direction des conservateurs, Mme Truss a cherché à déborder son rival Rishi Sunak en s’engageant “à supprimer tous les règlements de l’UE d’ici la fin de 2023”.

Néanmoins, d’énormes inquiétudes subsistent quant au feu de joie des lois européennes – même sur un calendrier plus lent – ​​car il sera mis en œuvre par le biais de règlements, dans le dos des députés.

Un ancien avocat du gouvernement a averti que «l’examen humain» des décisions prises par des algorithmes informatiques serait discrètement supprimé, risquant de répéter le «fiasco des niveaux A» de 2020.

La rupture des protections pourrait également avoir un prix, si la divergence déclenche des différends dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit – permettant potentiellement à Bruxelles de restreindre l’accès aux marchés de l’UE pour les entreprises britanniques.

La responsabilité du projet de loi sur la législation européenne conservée (révocation et réforme) incombe à M. Rees-Mogg – qui a suggéré une fois de réduire les normes de sécurité de l’UE aux niveaux en Inde – après son passage du Cabinet Office au département des affaires.