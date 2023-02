Hunt minimise les espoirs d’une aide supplémentaire pour les factures d’énergie en avril

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jeremy Hunt a minimisé l’espoir que les ministres annulent les plans d’augmentation des factures d’énergie à partir d’avril après que le Royaume-Uni ait évité de justesse la récession.

La chancelière a averti que l’économie n’était pas encore tirée d’affaire après que la croissance ait stagné au cours des trois derniers mois de l’année dernière.

L’estimation préliminaire signifiait que le Royaume-Uni ne répondait pas à la définition technique d’une récession – deux trimestres consécutifs de baisse du produit intérieur brut (PIB).

Mais alors que M. Hunt a déclaré que les chiffres montraient une résilience sous-jacente, il a ajouté « nous ne sommes pas tirés d’affaire. L’inflation est encore beaucoup trop élevée et elle fait mal aux familles dans tout le pays, c’est pourquoi nous devons nous en tenir à notre plan visant à réduire de moitié l’inflation.

Il a également indiqué qu’il n’y avait pas de marge pour une “nouvelle initiative majeure” pour aider les ménages à payer leurs factures d’énergie, qui devraient s’envoler à partir d’avril.

La garantie du prix de l’énergie devrait passer de 2 500 £ à 3 000 £ par an en moyenne, malgré la baisse du coût de gros de l’énergie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il excluait davantage de soutien, le chancelier a déclaré: “Nous surveillons constamment l’aide que nous pouvons apporter aux familles.

“Mais si vous dites ‘est-ce que je pense que nous allons avoir la marge de manœuvre pour lancer une nouvelle initiative majeure pour aider les gens?’ Je ne pense pas que la situation aurait beaucoup changé par rapport à la déclaration d’automne, il y a tout juste trois mois.”

Il a déclaré que les ministres savent à quel point il est difficile pour de nombreuses personnes de faire face à d’énormes hausses des factures d’énergie.

Mais il a ajouté : “Nous devons aussi être responsables des finances publiques.”

Le gouvernement a annoncé l’année dernière une taxe exceptionnelle sur les bénéfices énergétiques en hausse après la pression soutenue des travaillistes sur la question.

Mais M. Hunt a déclaré qu’à mesure que les prix de l’énergie avaient baissé, les recettes de la taxe sur les bénéfices exceptionnels avaient également baissé.

“Nous devons donc tout examiner dans le contexte de ce qui est responsable des finances publiques, car si nous ne le faisons pas, nous verrons simplement les taux d’intérêt augmenter, puis tous ceux qui ont une hypothèque dans tout le pays feront face à un différents types de coûts », a-t-il déclaré. Le chef libéral démocrate Ed Davey a déclaré:« Ce gouvernement conservateur ne se soucie pas ou ne comprend pas les luttes de millions de familles et de retraités. Le peuple britannique mérite mieux.

“Jeremy Hunt doit introduire de toute urgence une taxe appropriée sur les bénéfices exceptionnels du pétrole et du gaz et annuler la hausse de la facture énergétique d’avril

« Rien de moins qu’une action réelle de la part des conservateurs condamnera sans cœur des millions de personnes à plus de misère énergétique.

Le journaliste consommateur Martin Lewis a exhorté M. Hunt à mettre fin aux projets d’augmentation des factures et a parlé d’une augmentation “effrayante” de la précarité énergétique en raison de la crise du coût de la vie.

Il a écrit au chancelier pour avertir que 1,7 million de personnes pourraient être en difficulté s’il ne gèle pas les prix ce printemps.

M. Lewis a déclaré que repousser la hausse des prix serait à la fois “pratique et juste” et aiderait les gens à survivre jusqu’à ce que les factures commencent à baisser plus tard dans l’année.