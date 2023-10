Hunt met en garde contre des réductions de prestations pour les personnes qui ne « chercheront pas activement du travail »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Des règles plus strictes sur les prestations sociales et une augmentation du salaire vital national feront partie du plan conservateur visant à inciter davantage de personnes à travailler, dira Jeremy Hunt.

Le chancelier profitera de son discours à la conférence du Parti conservateur pour promettre que le salaire vital national augmentera à au moins 11 £ de l’heure à partir d’avril.

Mais parallèlement, il examinera à nouveau le régime de sanctions en matière d’allocations sociales afin de rendre plus difficile pour les gens de prétendre à l’aide sociale tout en refusant de prendre des « mesures actives » pour accéder au travail, avec des propositions qui devraient être présentées dans la déclaration d’automne de novembre.

Les projets visant à rendre le travail rémunérateur surviennent alors que le parti conservateur est aux prises avec une querelle sur la politique fiscale, le ministre Michael Gove faisant pression pour des réductions avant les élections pour aider les ménages qui travaillent.

M. Hunt a insisté sur le fait que les réductions d’impôts dans la déclaration d’automne sont peu probables, l’accent étant mis sur la réduction de l’inflation, mais les conservateurs disposeront probablement d’un budget complet au printemps avant les élections de 2024, ce qui pourrait être l’occasion de gagner des faveurs pour séduire les électeurs. .





Je suis incroyablement fier de vivre dans un pays où, comme le disait Churchill, il y a une échelle que tout le monde peut gravir mais aussi un filet de sécurité en dessous duquel personne ne tombe. Jérémy Hunt

Dans d’autres développements lors de la conférence de Manchester :

– La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, présentera des plans visant à interdire les téléphones portables dans les salles de classe en Angleterre, une source déclarant au Daily Mail qu’elle estime que les appareils « posent un sérieux défi en termes de distraction, de comportement perturbateur et d’intimidation ».

– L’ancienne Première ministre Liz Truss appellera à des réductions d’impôts, à la fracturation hydraulique et à des mesures visant à stimuler la construction de logements dans le but de faire pression sur Rishi Sunak de la droite conservatrice.

– La secrétaire aux Affaires Kemi Badenoch, considérée comme un successeur potentiel de M. Sunak, profitera de son discours de conférence pour souligner ses références en matière de Brexit et accuser les critiques de chercher à dénigrer le Royaume-Uni.

Le discours principal de la conférence sera celui de M. Hunt, qui confirmera le projet d’augmenter les salaires des plus bas salaires le deuxième jour du rassemblement de Manchester.

Les conservateurs ont déclaré que cette mesure bénéficierait à deux millions de personnes et respectait l’objectif visant à ce que le salaire vital national atteigne les deux tiers du salaire horaire médian d’ici octobre de l’année prochaine.

La Low Pay Commission estime que le taux requis pour atteindre cet objectif devrait être compris entre 10,90 £ et 11,43 £, avec une estimation centrale de 11,16 £.

Cette augmentation signifiera que le salaire vital national augmentera de plus de 1 000 £ pour un travailleur à temps plein l’année prochaine.

Le premier ministre a déclaré : « Nous envoyons un message clair aux contribuables qui travaillent dur partout au pays : notre gouvernement conservateur est de votre côté. »

M. Hunt et le secrétaire au Travail et aux Retraites, Mel Stride, devraient utiliser la déclaration d’automne de novembre pour présenter des réformes sévères en matière de protection sociale.

« Je suis incroyablement fier de vivre dans un pays où, comme l’a dit Churchill, il y a une échelle que tout le monde peut gravir mais aussi un filet de sécurité en dessous duquel personne ne tombe », dira M. Hunt.

« Mais financer ce filet de sécurité est un contrat social qui dépend de l’équité envers ceux qui travaillent et de la compassion envers ceux qui ne le font pas.

« Cela signifie que le travail doit payer, et nous veillons à ce que ce soit le cas. Depuis l’année dernière, pour la première fois, vous pouvez gagner 1 000 £ par mois sans payer un centime d’impôt ou d’assurance nationale.

« Mais depuis la pandémie, les choses vont dans la mauvaise direction. Alors que les entreprises peinent à trouver du personnel, environ 100 000 personnes quittent le marché du travail chaque année pour vivre grâce aux allocations.

« Dans ce cadre, nous examinerons la manière dont fonctionne le régime de sanctions. C’est une question fondamentale d’équité.

« Ceux qui ne cherchent même pas de travail ne méritent pas les mêmes avantages que ceux qui s’efforcent de faire le bien. »

Dans son discours de conférence, Mme Keegan devrait annoncer l’interdiction des téléphones portables.

Une source gouvernementale a déclaré au Mail : « C’est l’un des problèmes les plus importants auxquels les enfants et les enseignants doivent faire face. Elle va donc proposer une voie à suivre pour donner aux enseignants les moyens d’interdire les téléphones portables dans les salles de classe. »

Certaines écoles interdisent déjà l’utilisation de ces appareils, mais Mme Keegan devrait leur ordonner d’interdire les téléphones pendant les cours et pendant les récréations.

En marge de la conférence, Mme Truss s’adressera à un rassemblement axé sur la stimulation de la croissance – un thème clé de son mandat éphémère de Premier ministre il y a un an.

« Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas nous présenter aux prochaines élections avec une plateforme fièrement conservatrice », dira-t-elle. « Arrêtons de taxer et d’interdire les choses, et commençons à produire et à construire des choses ».