Hunt continue de supprimer le HS2 pour un mini-budget

Jeremy Hunt conserve la possibilité d’abandonner la deuxième phase du HS2 lors de son prochain mini-budget dans le but de dégager une marge pour des réductions d’impôts.

L’indépendant Il semble que Rishi Sunak et son chancelier restent en discussions actives sur l’abandon de certaines parties du projet à grande vitesse et que la décision pourrait être exposée dans le communiqué de l’automne.

Cela survient alors que les maires du Nord avertissent Rishi Sunak et le chancelier que la suppression de la phase 2 du projet historique de train à grande vitesse coûtera aux conservateurs les élections générales parce que « les électeurs n’oublieront pas ».

Les députés, les chefs d’entreprise et les dirigeants des transports ont réagi avec fureur après L’indépendant a révélé que la deuxième étape du HS2 de Birmingham à Manchester pourrait être abandonnée pour des raisons de coûts.

Le maire de la région de Liverpool City, Steve Rotheram, et la maire des West Midlands, Tracy Brabin, se sont joints au major du Grand Manchester, Andy Burnham, pour condamner – accusant le gouvernement de « retenir le nord ».

Le maire travailliste, M. Rotheram, a déclaré L’indépendant: « Loin de s’améliorer, les actions de ce gouvernement continuent de freiner le Nord. Les électeurs n’oublieront pas et offriront à Rishi Sunak et à son parti un aller simple vers l’opposition aux élections générales.»

« L’objectif du HS2 est d’améliorer la connectivité entre le Nord et le Sud et de libérer de la capacité sur nos chemins de fer », a ajouté M. Rotheram – qui a déclaré qu’il avait « prévenu depuis longtemps » que le gouvernement ne réaliserait pas le projet.

Il a ajouté : « Contre toute attente, leur ligne « à grande vitesse » pourrait nous permettre des trajets plus lents que l’infrastructure victorienne grinçante que nous devons endurer actuellement. Au rythme où vont les conservateurs, HS2 ne sortira pas du nord de Londres, encore moins du nord de l’Angleterre.»

No10 a refusé à plusieurs reprises de confirmer que le lien serait terminé dans son intégralité, après L’indépendant a révélé que M. Sunak et M. Hunt ont examiné les « économies » potentielles de 30 milliards de livres sterling qui pourraient être réalisées en supprimant certaines parties lors d’une réunion le n°10 mardi.

Mme Brabin, maire travailliste du West Yorkshire, a déclaré : « Près de deux ans après l’abandon de la partie est du projet, il semble que le gouvernement soit déterminé à porter le coup fatal au HS2 dans le nord. »

Elle a ajouté : « Nous réclamons notre juste part des investissements dans les transports pour nous aider à construire une région mieux connectée – mais encore une fois, le Nord n’est qu’une réflexion secondaire pour ce gouvernement. Ce sont nos passagers et nos entreprises qui en paieront le prix.»

Sunak et Hunt subissent la pression des députés conservateurs pour qu’ils accordent des réductions d’impôts (Downing Street)

Jeudi, M. Burnham a accusé les ministres de « faire payer au Nord leur échec », ajoutant sur Twitter/X : « Augmenter le niveau ? Mon cul.

L’ancien chancelier conservateur George Osborne s’est joint aux députés derrière HS2 pour mettre en garde le gouvernement contre l’abandon du projet. Il a déclaré qu’abandonner la ligne serait une « erreur » et « une véritable, véritable tragédie ».

Une estimation des coûts consultée par cette publication montre que le gouvernement a déjà dépensé 2,3 milliards de livres sterling pour la deuxième étape du chemin de fer à grande vitesse reliant Birmingham à Manchester, mais que l’abandon de la phase nord permettrait d’économiser jusqu’à 34 milliards de livres sterling.

Même si M. Sunak et M. Hunt ne semblent pas avoir pris de décision définitive, la chancelière pourrait présenter le plan pour HS2 dès le mini-budget. La chancelière cherche désespérément à trouver une certaine marge budgétaire pour permettre des réductions d’impôts soit dans le budget de l’automne, soit dans celui du printemps.

Le projet HS2 a été en proie à des retards et à des dépassements de coûts (Archives PA)

Certains députés conservateurs ont suggéré que le gouvernement pourrait retarder davantage l’achèvement du HS2 afin d’étaler les coûts sur une période plus longue. « Ralentir le processus – ce serait probablement une décision judicieuse, si cela évitait de faire demi-tour pour l’achever », a déclaré un haut conservateur proche du projet ferroviaire.

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré qu’il ne pouvait pas « commenter ces spéculations », mais a déclaré que le gouvernement « étudiait la réorientation des travaux dans le meilleur intérêt des passagers et des contribuables ».

Les coûts du projet ferroviaire à haute capacité de démarrage ont grimpé à environ 100 milliards de livres sterling. Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé qu’il y aurait un retard de deux ans pour le HS2 entre Birmingham, Crewe et Manchester. La section Crewe n’ouvrira qu’en 2036 et celle de Manchester avant 2043 au plus tôt.

Une source haut placée du secteur ferroviaire a déclaré L’indépendant: « Le gouvernement doit se décider d’une manière ou d’une autre. Annuler le HS2 au nord de Birmingham n’est pas seulement un gaspillage de l’argent déjà dépensé pour la phase 2, mais cela diminue également considérablement la valeur de la phase 1 qui est maintenant à mi-chemin de son achèvement.

Mais certains députés conservateurs ont déclaré L’indépendant qu’ils « espéraient » que M. Sunak et M. Hunt décideraient de réduire les pertes du gouvernement et d’abandonner le reste du projet. Sir Edward Leigh a déclaré qu’il serait « ravi » si la phase 2 était abandonnée.

Philip Davies, député de Shipley, a déclaré que le gouvernement devrait « réaffecter l’argent aux infrastructures dans le Nord ». Il a ajouté : « Cela serait extrêmement populaire auprès du public du Nord, qui est loin devant ceux du Sud qui pensent toujours que HS2 est une bonne chose. »

Olly Bartrum, économiste principal au sein des groupes de réflexion de l’Institut pour le gouvernement (IfG), a déclaré que retarder ou abandonner HS2 pourrait permettre des réductions d’impôts avant les élections. Toute économie pouvant être réalisée dans les dépenses en 2028/29, la dernière année d’une prévision financière quinquennale, permettrait à Hunt de révéler les impôts sans enfreindre les règles budgétaires.