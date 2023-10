il y a 3 heures

Un essai visant à trouver des traitements plus efficaces contre la grippe est en cours de lancement au Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni, cette maladie peut tuer jusqu’à 25 000 personnes au cours d’une mauvaise année – mais les traitements pour les cas les plus graves font toujours défaut, selon les experts.

Il existe également la menace d’une épidémie mondiale de grippe pandémique qui, selon les scénarios de planification, pourrait voir plusieurs millions de personnes infectées, jusqu’à environ la moitié d’entre elles tomberaient malades et certaines développeraient également des complications potentiellement mortelles telles que la pneumonie.

Même au cours d’une année normale de grippe, elle peut tuer entre 290 000 et 650 000 personnes.

“En plus d’être le plus grand risque de pandémie, la grippe reste un grave fléau annuel”, a-t-il déclaré.

L’essai testera des pilules telles que l’oseltamivir, ou Tamiflu, un antiviral que le gouvernement a été critiqué pour avoir stocké et dépensé des centaines de millions de livres suite aux inquiétudes concernant la grippe porcine.

Administré quelques jours après l’apparition des symptômes, il est conçu pour réduire la gravité des infections et il a déjà été démontré qu’il était bénéfique pour la grippe bénigne.

Cette saison 2022-23 a commencé plus tôt que d’habitude mais a culminé rapidement.

Selon les experts, plusieurs raisons expliquent pourquoi cette situation a été plus durement touchée.

La population était plus susceptible d’attraper la grippe, ayant été confinée pendant le Covid, et la grippe A H3N2, celle qui a circulé l’hiver dernier, est plus sévère chez les personnes âgées.