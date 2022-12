Hunky nouvelle nounou Emmerdale pour tenter Gabby Thomas à Home Farm

La bataille pour l’emploi de KIM Tate’s Home Farm voit Gabby et Dawn relever leur dernier défi dans les scènes à venir d’Emmerdale.

Les deux ont été entraînés dans la bataille par la matriarche afin de remporter le nouveau poste que Kim (Claire King) a à gagner.

TVI

Gabby est sérieusement impressionné lors des auditions de nounou[/caption]

TVI

Kim les a mis à l’épreuve[/caption]

Dans de nouvelles scènes, Kim met les filles à l’épreuve en leur demandant d’aider à la recherche d’une nounou afin que celui qui décroche le poste sache que leurs enfants sont bien pris en charge.

Les filles commencent à passer au crible la vague initiale de candidatures pour le rôle et en sentant qu’il y a une concurrence entre les deux filles, Kim est ravie.

Dans le cadre de leur tâche commune, Dawn (Olivia Bromley) et Gabby (Rosie Bentham) devront présenter leurs propres idées à Kim.

En leur donnant une fois de plus, Kim leur exprime qu’ils auraient dû pouvoir travailler ensemble et collaborer afin qu’ils parviennent à la meilleure solution possible.

En savoir plus sur Emmerdale BÉBÉ PÈRE NOËL Michelle Hardwick d’Emmerdale semble méconnaissable habillée en père Noël sexy jours sombres Lisa Riley d’Emmerdale révèle une bataille contre l’alcool alors qu’elle “noyait ses sentiments dans l’alcool”

Après avoir parcouru les candidatures, il est temps de commencer les entretiens et, dans le plus pur style Kim Tate, elle organise une grande affaire formelle afin de disséquer chaque candidat possible.

Dawn exprime ses doutes de dernière minute sur l’embauche d’une nounou mais Billy la rassure que c’est la bonne chose à faire.

Kim, Gabby et Dawn forment un jury afin d’analyser et de critiquer chaque nounou une par une.

Tout d’abord, le trio parle à une nounou à l’ancienne que Gabby et Dawn détestent au départ.





Kim est choquée par cela mais est heureuse qu’ils prennent le dernier appel car ils disent qu’ils refuseraient de l’employer comme nounou pour leurs enfants.

Ils commencent alors à interviewer le prochain candidat potentiel où il devient clair que Kim n’est certainement pas sur la même longueur d’onde que ses homologues plus jeunes.

Dawn et Gabby sont impressionnées par Samantha et prévoient de lui offrir le poste, au grand dam de la principale dame de Home Farm.

Ils décident d’interviewer un dernier candidat pour être sûrs mais sont à la fois surpris et excités par qui se présente.

Nicky, une nounou bien foutue arrive, impressionnant immédiatement les filles.

Lorsque Samantha finit par se retirer de la course, une Gabby intriguée offre le poste à une Nicky ravie qui accepte avec joie et a hâte de rencontrer les enfants.

Malgré ses inquiétudes initiales, Dawn se sent réconfortée et satisfaite lorsqu’elle voit Nicky et Clemmie se lier et établir une connexion instantanée.

Dawn convient avec Gabby que Nicky devrait obtenir le poste.