Hunk qui a quitté le hotspot des célébrités avec Maura Higgins révélé comme cascadeur pour Chris Hemsworth

Le morceau Maura Higgins a été aperçu en train de sauter dans un taxi avec la nuit dernière a été démasqué en tant que doublure pour Chris Hemsworth.

Le Sun peut révéler que la star de Love Island, 32 ans, a été rejointe par Bobby Holland Hanton – l’un des principaux cascadeurs d’Hollywood.

Le couple est sorti de la caserne de pompiers de Chiltern à Marylebone la nuit dernière et est parti ensemble dans un taxi, Maura se donnant beaucoup de mal pour se protéger le visage.

La star de télé-réalité Maura est sortie avec une foule de visages célèbres depuis qu’elle est devenue célèbre sur Love Island en 2019, et elle semble avoir trouvé quelque chose qu’elle aime chez Bobby, qui compte Chris Hemsworth comme un ami proche.

Bobby, qui vit maintenant à Londres, a d’abord suivi une formation de plâtrier après l’échec de son rêve de devenir gymnaste olympique.

Mais il a décidé de devenir cascadeur après avoir repéré un vieil ami en train de le faire dans le film Bond Casino Royale.

Son premier rôle était dans Quantam of Solace, étant le double de Daniel Craig et il a remplacé certains des plus grands noms d’Hollywood – dont Henry Cavill, Ryan Reynolds, Channing Tatum et Jake Gyllenhaal.

Bobby s’est lié d’amitié avec Chris Hemsworth et travaille avec lui depuis plus de huit ans.

En fait, le couple est si proche qu’ils ont lancé ensemble une application de santé et de fitness appelée Centr.

Parlant de sa carrière extraordinaire pour The Sun il y a quelques années, il a déclaré: «J’avais peur de monter sur le plateau de Quantum Of Solace en janvier 2008, mais tout le monde était si accueillant, y compris Daniel, qui était vraiment terre à terre.

« Ma première cascade a eu lieu dans les bidonvilles de Panama, et j’ai dû sauter d’un balcon à trois étages à un autre sans équipement de sécurité, car cela gênerait le tir.

«Nous avons répété au niveau du sol pendant des heures avant de monter sur le toit à 2 heures du matin, où j’ai dû sauter librement dans le noir. J’étais terrifié, mais la montée d’adrénaline était incroyable.

« Après Bond, mon prochain grand travail de cascadeur a eu lieu en novembre 2009, lorsque je me suis envolé pour la Nouvelle-Orléans pour doubler Ryan Reynolds dans The Green Lantern. À partir de là, j’ai travaillé avec Chris Evans dans Captain America et Christian Bale dans The Dark Knight Rises.

« Cependant, mon rôle qui a le plus changé ma vie a été en 2013 lorsque j’ai doublé pour Chris Hemsworth dans Thor: Dark World. Se mettre en forme a été l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais eu à faire, d’autant plus que Chris mesure 2 pouces de plus que moi et est extrêmement musclé.

Il a ajouté: « Nous nous entendions si bien qu’il m’a acheté une montre en guise de remerciement et a décidé de m’inclure dans son contrat en tant que cascadeur pour tous les futurs films, ce qui était un immense honneur. »