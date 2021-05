Hungry Strays trouve de la nourriture, l’amour avec les amoureux des animaux à Vellore alors que le verrouillage complet commence

Le verrouillage imposé dans de nombreux États en raison de la deuxième vague de Covid-19 a affecté négativement les errants. La plupart des chiens et du bétail errants, qui dépendent des êtres humains pour leur source de nourriture, meurent de faim car les gens ont peur de sortir de chez eux. La fermeture des magasins et des restaurants en bord de route a également ajouté à leur misère. Dans un tel scénario, les amoureux des animaux du quartier de Vellore au Tamil Nadu sont venus à leur secours et s’assurent qu’aucun égaré ne s’endort à jeun ou, pire, meurt de faim.

Selon Nouveau Indian Express, seize volontaires attachés à New World Animal Rescue (NWAR) ont préparé de la nourriture dans une cuisine de fortune dans les locaux du bureau de l’organisation à Pallikonda. Ensuite, ils les emballent en petits paquets et les acheminent vers des points de distribution installés dans diverses localités de la ville. De là, quelques volontaires offrent de la nourriture aux animaux errants.

Selon le président de l’organisation, S Sugumar, ils ont nourri environ 350 chiens errants dans des régions comme Gudiyatham et Pernambut lundi. Le gouvernement a imposé un verrouillage complet de l’État à partir du 24 mai.

L’organisation prévoit également d’étendre son offre dans d’autres districts et de nourrir les animaux errants de Tirupathur et de Ranipet comme elle l’a fait lors de la première vague de Covid.

L’année dernière aussi, NWAR était intervenu pour nourrir les animaux errants. Outre les chiens des rues, ils offraient également de la nourriture aux singes qui se trouvaient généralement errants sur les collines et les temples perchés.

Cette année, le département de l’élevage (AHD) du district de Vellore a fourni 10 sacs de riz et 15 sacs de son de blé à l’organisation. Chaque sac contient 25 kg de céréales. Cependant, comme ils cherchent à étendre le service, ils ont exhorté les résidents à faire un don afin qu’ils puissent continuer à nourrir les animaux errants.

