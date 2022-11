Hungry I’m A Celeb campmates au point de rupture alors que Chris Moyles échoue au dernier procès Bushtucker

Les camarades de camp HUNGRY I’m A Celeb étaient hier soir au point de rupture après que Chris Moyles ait raté son dernier essai de Bushtucker – ne ramenant à la maison qu’un maigre repas pour le camp.

Fraîchement tombé la veille, DJ Chris a été piégé dans une chaufferie sombre et remplie d’eau et chargé d’utiliser des clés pour débloquer des étoiles.

L’homme de 48 ans a été inondé de cafards alors qu’il luttait pour relever le défi Boiling Point.

Il n’a attrapé que deux étoiles, mais une plus tard est tombée de son sac banane.

Chris – dont la petite amie Tiffany Austin est arrivée hier à l’aéroport de Brisbane sur la Gold Coast australienne – a déclaré : « Je ne peux pas retourner au camp.

“Ils diront tous de très belles choses et chacun d’entre eux mentira.”

Plus tard, il a avoué à ses camarades de camp : « Ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle et je suis vraiment désolé. J’ai une étoile. Pour aggraver les choses, j’en ai eu deux et il est tombé de mon sac.

Les célébrités se sont finalement fait servir un poisson osseux et un champignon. Chris a répété: “Je suis vraiment désolé.”

Mardi, Chris, Boy George et Babatunde Aléshé n’ont ramené que trois étoiles.

Un initié a déclaré: “Les ventres qui grognent signifient souvent des rangées de feu même pour les plus petites choses et l’équipage est en état d’alerte pour que des tensions éclatent.”

Alors que Chris se débattait avec la tâche Boiling Point, le présentateur Ant McPartlin avait conseillé: “Chris, tiens l’étoile d’une main, puis déplace la clé de l’autre main.”

Il a ensuite plaisanté: “Clairement, il ne fait aucun bricolage autour de sa propre maison.”





C’est quelque chose avec quoi Tiffany serait d’accord.

Elle a dit au Sun qu’il lève à peine le petit doigt à la maison.

Et elle a dit qu’elle trouvait hilarant de voir Chris se décrire comme un “germaphobe” tout en déclamant les autres célébrités utilisant sa serviette propre.

Elle a déclaré: «Je garde une maison très propre, je suis à peu près sûre d’avoir un TOC.

“Chris n’a pas vraiment de problèmes à la maison – il ne fait vraiment rien dans la maison.”

La gestionnaire de talents Tiffany a Boy George, 61 ans, comme client et a déclaré qu’elle encourageait les deux à atteindre la finale.

Parlant de leur bromance dans la jungle, elle a ajouté: “C’est tout simplement adorable pour eux de se rencontrer.

“Je pense vraiment que Chris est lui-même. Il y a un Chris que les gens connaissent et celui que je sais que vous voyez maintenant. Celui à la maison est beaucoup plus calme. Mais il me fait rire tous les jours.

“George est le George qui chante – très spirituel, quelqu’un qui aime se retirer et avoir son propre temps.”

Tiffany a poursuivi: «Chirs et moi n’avons jamais vraiment discuté de sa victoire. S’il pouvait relever le défi final, The Cyclone, ce serait formidable.

Interrogée sur les horribles procès, Tiffany a déclaré: «Cela fait partie de l’expérience de faire le spectacle.

«Il doit vivre cela et c’est merveilleux qu’il puisse également obtenir du temps d’antenne. Mais je m’inquiète pour lui. »

