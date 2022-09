Hungry Bear vole à l’étalage des collations d’une épicerie en Californie

Dans une adorable vidéo devenue virale, on peut voir un gigantesque ours brun voler des collations dans un magasin 7-Eleven à Olympic Valley, en Californie. L’ours fourre des collations, très probablement des bonbons, dans sa bouche avant de se précipiter hors du magasin. Il fit plusieurs rondes pendant que le caissier, de nuit, regardait l’ours en simple spectateur.

La vidéo a été publiée en ligne sur la page Twitter, Now This, avec une légende qui disait: “” Tu es un voleur, mec “- Cet ours brun s’est servi des friandises de fin de soirée dans un 7-Eleven à Olympic Valley, CALIFORNIE.”

“Tu es un voleur, mec” – Cet ours brun s’est servi des friandises de fin de soirée dans un 7-Eleven à Olympic Valley, en Californie 🐻🍫 pic.twitter.com/hcSx1XiKXw — NowThis (@nowthisnews) 20 septembre 2022

Le clip, jusqu’à présent, a gagné près de 78 000 vues avec une tonne de commentaires.

Les internautes ont trouvé l’attitude du caissier hilarante alors qu’on l’entend dans la vidéo rire et dire : « Sortez d’ici ! Ok mec, tu as– C’est ça ! C’est ça!”. Il a demandé à plusieurs reprises à l’ours de sortir du magasin, déclarant qu’il était le “mâle alpha”.

Le gars avait une super attitude – Jay Maynard (@punkrawkpics) 20 septembre 2022

“Il était très particulier pour ses collations”, a fait remarquer un autre utilisateur de Twitter.

Il était très particulier pour ses collations 😆 – Les cascades d’IDoChildishGambino (@_ThatsMyWord_) 20 septembre 2022

S’adressant au Daily Mail, le caissier, Christopher Kinson, 54 ans, a déclaré qu’il avait été surpris que la porte soit ouverte mais qu’il n’ait vu aucun torse et qu’il ait finalement remarqué qu’il s’agissait d’un ours. “J’ai toujours gardé mes distances et j’avais la porte arrière près de moi pour pouvoir m’échapper si elle me chargeait. J’avais peur au début, mais ils veulent juste manger. Il faut toujours être prudent cependant. Nous ne savons pas exactement comment ils pensent. Au début, j’avais peur, mais après 15, 20 secondes, j’allais bien », a déclaré Kinson.

Après que l’ours soit entré deux ou trois fois, il n’est pas entré pendant les 30 minutes suivantes et c’est à ce moment-là que le caissier a bloqué la porte. À l’aide d’un balai et de sacs poubelles, Kinson a improvisé une serrure pour empêcher l’ours d’entrer. Le caissier a déclaré que l’animal était 20 à 30 % plus gros dans la vraie vie qu’il ne le paraissait dans la vidéo.

