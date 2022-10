Hunger Games de Twitter : Elon Musk supervise un week-end de sprints de codage, de classement des piles et de léchage de bottes

Musk vient de prendre le contrôle de Twitter. De nombreux ingénieurs et chefs de service travaillaient le week-end.

Plusieurs alliés de Musk ont ​​été ajoutés à un répertoire d’entreprise, Musk étant nommé PDG en interne.

Les licenciements devraient avoir lieu lundi, mais pourraient avoir lieu dès dimanche soir.

Elon Musk mettre Twitter employés à l’épreuve ce week-end pour voir qui est capable et désireux de survivre sous son nouveau règne.

De nombreux ingénieurs ont travaillé le samedi et le dimanche, même s’ils ont dû s’interroger sur leur statut professionnel et qui, parmi les alliés triés sur le volet du milliardaire, pourrait les diriger dans les jours à venir.

Un manager actuel a qualifié la prise de contrôle de Musk de “contraire à tout dans mes 20 ans de carrière”.

Un certain nombre d’amis et d’associés de haut rang de Musk ont ​​​​été ajoutés au cours du week-end au répertoire interne de Twitter et à Slack, où Musk lui-même est désormais répertorié en tant que PDG, comme Initié signalé. David Sacksun capital-risqueur, Jason Calacanisun investisseur providentiel et ami de Musk, et Steve Davis, président de The Boring Company appartenant à Musk, ont tous été ajoutés au répertoire officiel du personnel, selon deux personnes familières avec les changements.

Les hommes étaient tous répertoriés sous le titre d’ingénieur logiciel du personnel, considéré comme un espace réservé pour tout titre qu’ils pourraient recevoir dans les prochains jours. Calacanis a pour sa part changé sa bio Twitter pour lire « Chief meme officer » de la plateforme. La biographie Twitter de Musk ne le décrit que comme un “twit en chef”, malgré son statut interne de PDG. Sacks n’a fait aucune mention publique de son travail sur Twitter.

Parmi les autres noms à ajouter au répertoire figurent Andrew Musk, ingénieur chez Neuralink et considéré comme n’ayant aucun lien avec Elon Musk, et RJ Sekator, un chef de file de la division de pilotage automatique de Tesla. Les travailleurs ont également remarqué qu’un James Musk était envoyé et mis en copie conforme sur des documents internes. Musk a un fils de 16 ans, le saxon James Musk, qu’il mentionne fréquemment sur Twitter, bien que les employés de Twitter n’aient pas encore vu de confirmation que James Musk est lié à leur nouveau propriétaire.

Les travailleurs ont reçu peu ou pas de communication de Musk ou de son équipe de direction ces derniers jours, ont déclaré trois employés à Insider, bien que Musk ait officiellement pris le contrôle de Twitter jeudi soir. Tous ont demandé à ne pas être identifiés discutant de questions internes à l’entreprise. Un représentant de Twitter n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Pourtant, de nombreux ingénieurs et vice-présidents de l’entreprise ont travaillé tout le week-end, en particulier ceux qui ont décidé d’essayer de rester sur Twitter et de conserver leur emploi.

“La proximité est énorme en ce moment”, a déclaré l’une des personnes, affirmant que les employés estimaient qu’il valait mieux être proches de l’action. Il y a un sentiment parmi les travailleurs que certaines des choses récentes qu’on leur a demandé de faire, comme imprimer leur récent travail de codage pour que Musk puisse le regarder (seulement pour se faire dire de le jeter) et travailler le week-end, est un test pour montrer qui a travaillé dur et qui est susceptible de continuer à le faire.

“Ça y est”, a déclaré l’une des personnes familières, décrivant le sentiment qui régnait dans l’entreprise sous Musk. “Votre travail est en jeu.”

De nombreux ingénieurs ont été chargés au cours du week-end de “sprints”, des périodes de temps définies pour le travail de codage à effectuer. Pendant ce temps, les vice-présidents ont entrepris le classement de la pile de leurs départements et ont compilé des listes pour Musk et son équipe des personnes à garder dans l’entreprise, comme Initié signalé. Des réunions de “révision du code” ont eu lieu régulièrement avec des ingénieurs de haut niveau, ont ajouté les personnes familières, censées avoir lieu principalement pour que Musk découvre quelles organisations au sein de Twitter peuvent être supprimées.

En ce qui concerne les licenciements, une telle action devrait désormais commencer lundi, mais pourrait commencer dès dimanche, a déclaré l’une des personnes familières, alors que des “listes” de personnes à garder et à licencier sont en cours de finalisation et devraient être partagées tard dimanche. .

Les personnes qui ont travaillé le week-end et qui ont généralement “fait une boucle” sur ce qui s’est passé depuis que Musk a pris le relais et ont reçu diverses tâches devraient rester employées, ont déclaré les deux personnes. Tout comme les dirigeants de Twitter qui ont publié des articles positifs sur Musk et les conversations qu’ils ont eues avec lui depuis que sa prise de contrôle est devenue officielle, notamment Yoel Roth, responsable de la sécurité et de l’intégrité (que Musk a suivi dimanche), Sarah Personette, directrice de la clientèle, et Leslie Berland, CMO de Twitter.

Certains employés ont réagi différemment au chaos et à l’évolution rapide de l’environnement de travail. Ils se sont mis à plaisanter sur Twitter sur la façon dont peu on leur a dit à propos de tout ce qui se passe et des demandes changeantes, l’un d’entre eux affichant un selfie avec une petite pile de code imprimé.

D’autres ont continué à tweeter ou à retweeter des messages critiquant Musk et ses actions jusqu’à présent. Des dizaines de travailleurs aimé un tweet par un ancien ingénieur qui a déclaré que les dirigeants de Twitter “qui ont joyeusement pris des selfies” avec Musk lorsqu’il s’est présenté au bureau plus tôt dans la semaine “et ont partagé des messages d’excitation vides de sens” doivent “jeter un long et dur regard dans le miroir avant face à leur équipe lundi.”

Quant à savoir qui Musk cherche probablement à couper, on lui a demandé tôt dimanche sur Twitter ce qui était “le plus foiré sur Twitter en ce moment?” Il a répondu: “Il semble y avoir 10 personnes qui ‘gèrent’ pour chaque personne qui code.” En interne, de nombreux managers ont en fait déjà été gelés, ont déclaré les personnes familières à Insider, étant exclus des travaux récents effectués par les ingénieurs et les vice-présidents.