Hungama 2: les internautes regardent la star de Shilpa Shetty, la qualifient de « très décevante » | Films Actualités

Film : Hungama 2

Réalisateur : Priyadarshan

Acteurs : Paresh Rawal, Shilpa Shetty, Meezaan Jaffrey, Pranitha Subhash, Rajpal Yadav, Johny Lever, Ashutosh Rana, Akshay Khanna

New Delhi : les internautes ont regardé la star de Shilpa Shetty Hungama 2 ce week-end et s’attendaient à ce que ce soit une émeute de rires. Leurs espoirs vertigineux sont tombés à plat et certains qualifient maintenant cela de « très décevant ».

Voici comment Twitterati a réagi et évalué Hungama 2:

#Hungama2 Hungama Original Partie 1 Hungama Partie 2.. Très déçu… Reviens plus fort #Hungama2review pic.twitter.com/tNXyxZXOt6 – Rajat jakhotiya (@JakhotiyaRajat) 24 juillet 2021

#Hungama2review, Hungama 2 était tellement ennuyeux que j’ai dû passer à Hungama pour me rafraîchir l’esprit à nouveau. – sharat ankolekar (@iam_ska) 23 juillet 2021

Hungama 2 est réalisé par Priyadarshan. Le film est basé sur le film en malayalam de Priyadarshan de 1994, Minnaram, et se trouve être une suite du film de 2003 Hungama. Le film met en vedette Meezan, qui a fait ses débuts dans les productions de Sanjay Leela Bhansali ‘Malaal’.

Il a été produit conjointement par Ratan Jain, Ganesh Jain, Chetan Jain et Armaan Ventures. Le film met en vedette Paresh Rawal, Shilpa Shetty, Meezaan Jaffrey et Pranitha Subhash.

Hungama 2 a été créé le 23 juillet 2021 sur Disney + Hotstar.