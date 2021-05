‘Hungama 2’ aura une version numérique | Nouvelles des gens

Mumbai: La nouvelle comédie du cinéaste Priyadarshan « Hungama 2 » sortira sur OTT. Le film devait auparavant ouvrir en salles, mais les réalisateurs ont maintenant décidé d’emprunter la voie numérique en raison de la situation de pandémie actuelle qui a forcé la fermeture de cinémas dans toute l’Inde. La date de sortie n’a pas encore été confirmée par les fabricants.

Le film est une suite du succès comique du réalisateur en 2003 « Hungama », et met en vedette Paresh Rawal avec Meezaan, Shilpa Shetty Kundra et Pranitha Subhash.

« Hungama 2 est un film léger destiné à être apprécié par tous les groupes d’âge, et nous pensons qu’il divertira le public et apportera de la joie en ces temps difficiles. Nous avons fait Hungama 2 avec le plus grand amour et nous sommes convaincus que notre film apportera un sourire aux gens », a déclaré le producteur Ratan Jain.

Le film présente également Ashutosh Rana, Manoj Joshi, Rajpal Yadav, Johnny Lever et Tiku Talsania dans des rôles clés.