Hun Sen du Cambodge reçoit des promesses de soutien lors de sa visite à Pékin

BEIJING (AP) – Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a reçu de multiples assurances du soutien économique et politique chinois lors d’une rencontre vendredi à Pékin avec le président chinois Xi Jinping.

“(La Chine) soutient fermement le Cambodge dans la sauvegarde de la souveraineté et de la sécurité nationales, soutient fermement le Cambodge dans la promotion constante des principaux programmes politiques nationaux et du développement économique et social, et s’oppose résolument aux forces extérieures qui s’immiscent dans les affaires intérieures du Cambodge”, a déclaré Xi à Hun Sen. L’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

La Chine encouragera également davantage d’entreprises chinoises à investir au Cambodge, aidera à la construction de la zone économique de Sihanoukville dans le sud-ouest du Cambodge sur le golfe de Thaïlande et soutiendra la construction d’infrastructures de transport, a déclaré M. Xi.

Hun Sen a été cité comme remerciant la Chine d’avoir fourni des vaccins COVID-19 et a déclaré que le Cambodge “soutient fermement la Chine dans la sauvegarde de la souveraineté nationale, de la sécurité et des intérêts de développement” et “s’oppose fermement à toute force extérieure s’ingérant dans les affaires intérieures de la Chine sur les questions liées à Hong Kong, Xinjiang et le Tibet.

Le Cambodge est un partenaire diplomatique chinois clé, contribuant à atténuer les critiques à l’égard de Pékin au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, composée de 10 membres, dont plusieurs membres sont engagés dans des différends territoriaux avec la Chine dans la mer de Chine méridionale.

La rencontre à la Diaoyutai State Guest House intervient au milieu de la visite de trois jours de Hun Sen. Il devait rencontrer plus tard le Premier ministre sortant Li Keqiang, après quoi les dirigeants devaient superviser la signature d’une série d’accords.

Hun Sen a pris le pouvoir en 1998 et, avec un fort soutien chinois, a éliminé toutes les menaces démocratiques à son régime, muselant la presse et enfermant ou exilant les opposants et les critiques.

En retour, la Chine a acquis un rôle démesuré dans la politique et l’économie cambodgiennes, comme en témoignent les nombreux projets, hôtels et casinos financés par la Chine qui parsèment le paysage.

Les banques d’État chinoises ont également financé des aéroports, des routes et d’autres infrastructures construites avec des prêts chinois. Plus de 40 % des 10 milliards de dollars de dette extérieure du Cambodge sont dus à la Chine, bien que le Cambodge n’ait pas demandé à Pékin de restructurer ce fardeau, contrairement à d’autres pays comme le Sri Lanka, la Zambie et l’Éthiopie, qui ont contracté des emprunts chinois massifs.

Malgré sa petite taille, le Cambodge est devenu un partenaire important pour la Chine, qui était le principal soutien du régime communiste des Khmers rouges dans les années 1970, dont les politiques radicales sont responsables de la mort d’environ 1,7 million de personnes.

En juin, la Chine et le Cambodge ont inauguré un projet d’expansion de port naval qui a soulevé des inquiétudes de la part des États-Unis et d’autres sur le fait qu’il pourrait donner à Pékin un avant-poste militaire stratégiquement important dans le golfe de Thaïlande.

En 2019, Hun Sen aurait accordé à la Chine le droit de créer une base militaire sur la base navale de Ream. Il a longtemps nié cela, affirmant que la Constitution cambodgienne interdit les installations militaires étrangères.

The Associated Press