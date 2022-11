Hun Sen du Cambodge écourte son voyage au G20 après avoir été testé positif au Covid

“C’est une chance que je n’aie pas participé au dîner organisé par le gouvernement français avec plusieurs chefs d’Etat hier soir, car je suis arrivé en retard”, a-t-il déclaré.

M. Hun Sen a déclaré que la délégation cambodgienne rentrerait chez elle mardi et qu’il sauterait le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok plus tard dans la semaine, où il devait rencontrer le plus haut dirigeant chinois, Xi Jinping, et le président Emmanuel Macron. de France.

M. Hun Sen et M. Biden se sont serré la main samedi à Phnom Penh. Aucun des deux ne portait de masque. Plus tard, ils ont eu une réunion qui a duré environ une demi-heure. Lundi soir, M. Biden a toussé en parlant aux journalistes et leur a dit qu’il avait attrapé un rhume.

Soleil Narin a contribué aux reportages de Phnom Penh, au Cambodge, et Jim Tankerley de Bali.