Le premier ministre écossais a déclaré qu’il priait pour que sa famille survive à la nuit alors que Gaza subit de violents bombardements.

Humza Yousaf a révélé via les réseaux sociaux qu’il n’a pas pu contacter la mère de sa femme et son mari après que les communications ont été coupées suite à l’intensification des bombardements sur la bande de Gaza.

Elizabeth El-Nakla et son mari Maged se sont rendus dans la région avant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et sont restés piégés depuis les représailles israéliennes.

Le premier ministre a écrit sur X, anciennement Twitter : « Gaza subit d’intenses bombardements. Les télécommunications ont été coupées.

« Nous ne parvenons pas à joindre notre famille qui est coincée dans cette zone de guerre depuis près de trois semaines.

« Nous ne pouvons que prier pour qu’ils survivent à la nuit.

« Combien d’enfants devront encore mourir avant que le monde n’en dise assez ?

Les remarques de M. Yousaf interviennent quelques heures seulement après qu’il est apparu qu’il avait écrit à tous les dirigeants politiques du Royaume-Uni pour les exhorter à soutenir un cessez-le-feu à Gaza.

Dans une lettre qui aurait été envoyée jeudi soir, il a déclaré qu’Israël avait le droit de se défendre après les attaques, mais que des mesures supplémentaires devaient être prises maintenant pour arrêter le « désastre humanitaire stupéfiant » qui se déroule à Gaza avant qu’il ne devienne « cataclysmique ».

M. Yousaf a déclaré : « Les odieuses attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre doivent être condamnées sans équivoque, et je continuerai de me joindre à vous pour le faire. Le Hamas doit libérer immédiatement et sans condition tous les otages et cesser ses attaques de missiles contre Israël.

« Le meurtre de civils innocents ne peut jamais être justifié, où qu’il se produise. Israël, comme tout autre pays, a le droit de se protéger contre les attaques, mais ce faisant, il doit se conformer au droit international.

« La nourriture, l’eau, le carburant et les médicaments sont soumis à des restrictions, et des fournitures humanitaires limitées – loin d’être suffisantes – sont autorisées à entrer.

« L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA) – la plus grande agence humanitaire travaillant à Gaza – a averti qu’à moins que le carburant ne soit autorisé à entrer immédiatement dans la bande de Gaza, l’agence sera contrainte d’arrêter toutes ses opérations à partir d’aujourd’hui. .

« C’est pourquoi je vous écris pour solliciter votre soutien afin de contribuer à mettre un terme à l’incroyable catastrophe humanitaire à laquelle nous assistons et qui est appelée à s’aggraver encore.

« Nous devons nous unir et appeler sans équivoque toutes les parties à s’engager en faveur d’un cessez-le-feu immédiat pour permettre l’ouverture d’un couloir humanitaire, afin que les fournitures vitales puissent entrer dans Gaza et que les civils innocents qui souhaitent partir puissent sortir en toute sécurité.

« La situation à Gaza est sur le point de devenir cataclysmique.

« Nous devons tous faire tout notre possible pour empêcher cela. Il ne doit plus y avoir d’hésitations ni de retards ; ensemble, nous devons appeler à un cessez-le-feu immédiat. »

Le Premier ministre Rishi Sunak, le leader travailliste Sir Keir Starmer, les dirigeants des principaux partis d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, ainsi que les responsables de la commission spéciale des affaires étrangères de Westminster et de la commission des affaires extérieures de Holyrood ont tous reçu la lettre de M. Yousaf.