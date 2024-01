Humza Yousaf défend l’invitation de Recep Tayyip Erdogan en Écosse

Il a ajouté : “Pourquoi diable l’Écosse ne chercherait-elle pas à s’engager avec un allié de l’OTAN et bien sûr avec quelqu’un avec qui nous chercherions à faire des affaires et à faire du commerce ?”

Procès-verbal du réunion au sommet COP28 a révélé que les deux hommes avaient discuté du conflit entre Israël et le Hamas et des beaux-parents de M. Yousaf, qui étaient coincés à Gaza pendant plusieurs semaines.

Mme Sturgeon, son mari et ancien directeur général du SNP, Peter Murrell, et le trésorier Colin Beattie ont depuis été arrêtés dans le cadre de l’enquête policière sur les finances du SNP.

“Il n’y a pas de si, de mais ou de peut-être à ce sujet. Il y a clairement eu un impact en termes de perception du public et de questions de confiance et je dois travailler dur, comme j’espère l’avoir fait au cours des dernières années. dix mois.

Le premier ministre a déclaré : « Les quatre semaines que ma belle-mère et mon beau-père ont passées à Gaza sont probablement les moments les plus bas de ma vie et de la vie de Nadia. Ce furent quatre semaines vraiment difficiles, précisément parce que jour après jour et nuit après nuit, nous ne savions pas s’ils allaient vivre ou non. »