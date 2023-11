Humza Yousaf appelle Suella Braverman à démissionner suite aux manifestations

Les forces de l’ordre ont confirmé plus tard avoir procédé à plus de 100 arrestations “pour empêcher une rupture de l’ordre public”.

À Glasgow, la foule a écouté les discours de politiciens du SNP et des Verts, ainsi que d’un représentant de la Coalition Stop the War et d’une fillette de huit ans dont les parents ont quitté Gaza pour l’Écosse.

La porte-parole du Parti vert écossais en matière de justice, Maggie Chapman, a déclaré : « Les scènes honteuses et les perturbations auxquelles nous avons assisté aujourd’hui sont le résultat direct des diffamations et de la désinformation qui ont été amplifiées et diffusées par la ministre de l’Intérieur et ses collègues. fabrication.