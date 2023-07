Humpty Sharma Ki Dulhania fête ses 9 ans: les tendances de Sidharth Shukla sont au top alors que les fans émus se souviennent de ses débuts à Bollywood [VIEW TWEETS]

Sidharth Shukla – un nom que personne n’oublierait jamais. L’acteur a gagné des millions de cœurs et s’est attiré un énorme nombre de fans avec son apparition dans Bigg Boss 13. Même s’il était un loup solitaire qui montrait souvent son côté en colère, les fans aimaient beaucoup Sidharth Shukla. Malheureusement, l’acteur est décédé le 2 septembre 2021 à l’âge de 40 ans. Sa mort subite a provoqué une onde de choc dans toute l’industrie. Aujourd’hui, les fans se souviennent que le film Humpty Sharma Ki Dulhania a terminé 9 ans.

Les fans de Sidharth Shukla sont émus

Humpty Sharma Ki Dulhania a joué Alia Bhatt et Varun Dhawan dans des rôles principaux. Sidharth Shukla a fait ses débuts à Bollywood avec le film en jouant le rôle d’Angad. Il était immensément aimé par les fans et aujourd’hui, les fans sont émus alors que le jour marque les 9 ans de ses débuts à Bollywood. Mais il n’est plus de ce monde pour célébrer cette occasion. Les fans partagent des clips et des photos de Sidharth Shukla du film et de la tendance ‘9 YRS OF SID AS ANGAD’. De nombreux fans partagent également des vidéos et des photos de Sidharth Shukla se souvenant de son voyage avec Bigg Boss 13.

Découvrez les tweets des fans sur Sidharth Shukla ci-dessous :

Soyez intelligent, mais ne le montrez jamais ; montrez votre beauté. 9 ANS DE SID COMME ANGAD#SidharthShukIa #SidHearts pic.twitter.com/T8bhKtXBcJ FANS DE SIDHARTH SHUKLA (KRISHNA SIDHEARTS) (@Krish_Hearts) 11 juillet 2023

Pendant la promotion du HSKD 9 ANS DE SID COMME ANGAD#SidharthShukIa pic.twitter.com/TSf8jasRWb ?????? (@SIDWarriorss) 11 juillet 2023

L’homme qui a vécu de courte durée ? Mais l’a vécu au maximum.. A sa guise..!! Oser être soi-même !! Toujours.. Répandre l’amour… le respect… la bonté, la bonne volonté… le plaisir et la joie. Homme parfait.. bien élevé ? Vous me manquez #SidharthShukIa Mais célébrer votre vie !! 9 ANS DE SID COMME ANGAD pic.twitter.com/OrgcfIzycK ?G4 ?SIDHARTH? (@G4Gautam1443) 11 juillet 2023

Votre sourire suffit à égayer notre journée Gardez toujours le sourire. Dieu vous bénisse abondamment @sidharth_shukla#SidharthShukIa 9 ANS DE SID COMME ANGAD pic.twitter.com/whuXFHCeia Yasmin (@Yasmin81998869) 11 juillet 2023

Sidharth Shukla est apparu dans de nombreuses émissions de télévision de premier plan comme Balika Vadhu, Dil Se Dil Tak, Babul Ka Aangann Chootey Na et plus encore. Il a également été vu dans Broken But Beautiful.