Kaillie Humphries a reçu l’aide d’une légende américaine du bobsleigh pour entrer dans l’histoire samedi.

Humphries est le champion du monde de bobsleigh féminin pour une quatrième fois record, faisant équipe avec Lolo Jones pour remporter le titre un jour de neige à Altenberg, en Allemagne. Humphries et Jones ont terminé leurs quatre manches en deux jours en 3 minutes et 48,26 secondes.

Et Humphries a conduit au titre dans une luge équipée de coureurs appartenant à Steven Holcomb, l’ancien champion du monde et olympique décédé il y a près de quatre ans.

Une grande partie de cela était pour lui aussi, a déclaré Humphries, parlant à travers ses larmes quelques instants après avoir remporté le titre. Cela fait du bien.

Humphries a également remporté des championnats du monde en 2012, 2013 et 2020, ainsi que des médailles d’or olympiques en 2010 et 2014. Les titres olympiques et les deux premiers titres mondiaux l’ont été alors qu’elle courait pour le Canada. Elle a été libérée de cette équipe nationale, a commencé à glisser pour USA Bobsled en 2019 et attend une décision de citoyenneté qui déterminera si elle peut faire partie de l’équipe olympique américaine l’année prochaine.

Germanys Sandra Kiriasis est la seule autre triple championne du monde féminine. Et maintenant Humphries est le seul sur cette liste.

C’est le plus grand soulagement de tous les temps, a déclaré Humphries.

Kim Kalicki et Ann-Christin Strack ont ​​remporté la médaille d’argent en 3: 48,61. Laura Nolte et Deborah Levi, d’Allemagne, ont terminé troisièmes en 3: 49,27, suivies de la luge allemande de Stephanie Schneider et Leonie Fiebig quatrième et de la luge américaine Elana Meyers Taylor et Sylvia Hoffman cinquième.

Jones est maintenant champion du monde dans deux sports différents, remportant ces couronnes en trois décennies différentes. Elle a été deux fois championne de haies en salle pour femmes, a commencé le bobsleigh il y a près de dix ans et a maintenant de loin la plus grande victoire de sa carrière de glisse.

Jones a remporté les championnats du monde de 60 mètres haies en salle en 2008 et 2010. Elle est allée aux Jeux olympiques en haies en 2008 et 2012 et avait une avance considérable dans la finale du 100 mètres haies aux Jeux de Pékin il y a 13 ans avant de couper le prochain- dernière barrière et trébucher hors de la contestation de médaille. Elle faisait également partie de l’équipe américaine de bobsleigh aux Jeux de Pyeongchang 2014.

Elle se concentre maintenant sur les Jeux de Pékin de 2022, et faire partie de ce titre mondial suggère évidemment qu’elle peut aider les États-Unis à être un sérieux prétendant aux médailles là-bas.

J’étais la première haie à remporter des médailles d’or consécutives en salle, donc je savais le poids que j’avais littéralement dans ces chaussures qu’elle portait, a déclaré Jones. Je remercie vraiment Kaillie d’être simplement la vétérinaire qu’elle est, de tenir le tout ensemble, de rester calme et d’exécuter. Je veux dire, elle mérite cette médaille d’or. Elle travaille très dur pour ça. Et elle l’a vraiment tué.

Humphries et Jones sont entrés dans la manche finale avec une avance de 0,29 seconde sur Kalicki et Strack, et le taux de chutes de neige qui ralentit à mesure qu’il commence à enduire les pistes augmentait au fur et à mesure de la course finale.

Pas de problème. Humphries n’a jamais eu de problèmes lors de cette dernière course, a franchi la ligne d’arrivée, a jeté ses poings en l’air puis s’est retournée pour donner à Jones quelques claques de félicitations sur le casque.

Pouvoir partager ce moment avec elle… c’est vraiment spécial de savoir qu’elle avait confiance en moi », a déclaré Humphries.

C’était le 11e titre mondial de bobsleigh pour les États-Unis

Holcomb a remporté trois de ces médailles d’or et sa présence se faisait encore sentir cette année.

Vous ressentez ce sentiment spécial, comme Holcy en fait toujours partie, a déclaré l’entraîneur adjoint américain Brian Shimer. Entrer dans ça et savoir qu’elle dirigeait ces coureurs aujourd’hui… assez spécial.

DEUX HOMMES

Le championnat du monde à deux a débuté samedi et Germanys Francesco Friedrich l’a déjà transformé en fugue. Friedrich et Alexander Schueller ont réalisé le meilleur temps dans les deux manches et mènent la luge allemande de Johannes Lochner et Eric Franke de 0,88 seconde, une énorme marge de glisse avant les deux dernières manches du dimanche.

Les Suisses Michael Vogt et Sandro Michel sont troisièmes et 0,93 seconde derrière Friedrich, qui est en bonne voie pour un septième titre mondial consécutif à deux.

Les championnats du monde de skeleton masculin et féminin auront lieu à Altenberg le week-end prochain, ainsi que les épreuves de bobsleigh à quatre et de monobob féminin. Humphries sera un favori pour le titre monobob.

