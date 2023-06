Humiliation pour Boris Johnson alors que les députés soutiennent l’interdiction parlementaire des mensonges du Partygate

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson a subi une dernière humiliation à propos du scandale du Partygate au Parlement alors que les députés ont soutenu le rapport cinglant qui a révélé qu’il avait délibérément menti aux Communes – dépouillant l’ancien Premier ministre de son laissez-passer de Westminster.

Rishi Sunak a été accusé d’être « trop ​​​​faible » pour tenir tête à M. Johnson et à ses « sycophants » après que le Premier ministre ait esquivé le débat à la Chambre des communes alors que le rapport du comité des privilèges était approuvé par l’opposition et 118 députés conservateurs.

Le verdict accablant du Parlement sur M. Johnson est intervenu alors que la police métropolitaine a lancé une nouvelle enquête sur des violations présumées des lois de Covid au n ° 10, Chequers, à l’intérieur du parlement et du siège du parti conservateur.

La nouvelle enquête comprend la fête de Noël où des membres du personnel conservateurs ont été filmés en train de danser et de plaisanter sur le « contournement » des règles de Covid – car il est apparu lundi que les militants avaient été officiellement invités à une soirée « jingle and mingle ».

Le député travailliste senior Sir Chris Bryant a déclaré L’indépendant: « On a l’impression que la justice met longtemps à tourner le virage – enfin, les poulets rentrent à la maison pour se percher. »

Bien que M. Johnson ait esquivé la suspension recommandée de 90 jours en quittant son siège à Uxbridge et South Ruislip, il sera dépouillé de son laissez-passer parlementaire après que les conclusions du comité selon lesquelles il a menti à plusieurs reprises sur Partygate ont été approuvées lors d’un vote.

Quelque 354 députés ont soutenu le rapport du Partygate, tandis que sept seulement ont voté contre, soit une majorité de 347. Aucun vote n’a été enregistré pour 225 députés conservateurs.

La liste de division publiée immédiatement après le vote contenait six noms dans les non au lieu de sept annoncés dans l’hémicycle. Il a déclaré que les députés conservateurs qui ont soutenu M. Johnson étaient Sir Bill Cash, Nick Fletcher, Adam Holloway, Karl McCartney, Joy Morrissey et Heather Wheeler.

Les travaillistes avaient forcé un vote sur la motion, le parti d’opposition fournissant des scrutateurs pour les oui et les non.

M. Sunak a été accusé d’avoir « eu peur » de la confrontation de lundi soir au Parlement contre M. Johnson, le n° 10 affirmant qu’il avait été trop occupé à accueillir le Premier ministre suédois pour y assister.

Le Premier ministre a déclaré plus tôt lundi qu’il ne voulait « influencer personne » lorsqu’il était pressé de savoir comment il voterait sur le rapport, qui a révélé que M. Johnson avait menti au Parlement et sapé le travail du comité avec des attaques personnelles.

Mais l’ancienne Première ministre Theresa May s’est présentée pour condamner M. Johnson – arguant que son successeur avait été « pris en défaut » et exhortant tous les députés conservateurs à soutenir le rapport pour aider à « rétablir la confiance dans notre démocratie parlementaire ».

Boris Johnson déchu de son laissez-passer parlementaire (PA)

La députée travailliste senior Harriet Harman, présidente de la commission des privilèges, a défendu son travail et ajouté : « Même si vous êtes Premier ministre – surtout si vous êtes Premier ministre – vous devez dire la vérité au Parlement. »

Elle s’est heurtée à Jacob Rees-Mogg, qui l’a défiée pour des tweets « célèbres » critiquant M. Johnson, disant au député conservateur que le gouvernement lui avait dit qu’il avait confiance en sa direction du comité. « On m’a assuré que je devais continuer le travail… et c’est exactement ce que j’ai fait. »

Le principal pair conservateur Gavin Barwell a condamné la tentative de M. Sunak de se tenir à l’écart de la rangée. « Je veux que mon Premier ministre essaie d’influencer les gens – en particulier les députés, les journalistes et les électeurs qui défendent toujours Johnson, et qu’il mène de front le rétablissement des normes. »

Le chef de Shadow Commons, Thangam Debbonaire, a déclaré que M. Sunak avait montré qu’il était « trop ​​faible pour tenir tête à Boris Johnson et à ses sycophants, ce qui est profondément dangereux, car si nous ne pouvons pas avoir un Premier ministre qui défende les normes, qu’avons-nous ? ”

Un député travailliste demande « que diraient les victimes de Covid? » avant le vote des sanctions du Partygate

M. Johnson avait appelé ses partisans à ne pas s’opposer au rapport après avoir critiqué son verdict la semaine dernière, faisant de son approbation une formalité. Mais plusieurs alliés conservateurs – dont M. Rees-Mogg, Bill Cash et Lia Nici – se sont présentés pour défendre leur ancien patron.

M. Rees-Mogg a comparé le comité des privilèges à la « Chine communiste » et a déclaré que la décision de retirer à M. Johnson son laissez-passer parlementaire allait « du vindicatif au ridicule ».

L’ancien ministre a déclaré: « Pour une raison quelconque, le comité des privilèges pense que c’est dans la Chine communiste et que nous devons nous prosterner, puis ils poursuivent en disant que M. Johnson était » complice de la campagne d’abus et de tentative d’intimidation du comité « sans un seul lambeau de preuve de solidarité.

Un autre partisan de Boris, Nick Fletcher, a fait valoir que seuls les députés conservateurs devraient être autorisés à juger si leurs collègues conservateurs ont enfreint les règles. « Si le joueur vedette de Man City devait s’asseoir devant sept de ses pairs pour une audience, serait-il juste si trois d’entre eux étaient des joueurs de Man United ? Pas très. »

Le député loyaliste de Johnson, Brendan Clarke-Smith, qui a juré de voter contre le rapport, s’est moqué d’être allé regarder les cendres plutôt que de participer à des « jeux idiots » au parlement. M. Bryant a déclaré au député conservateur qu’il « ne faisait pas son travail », tandis que le conseiller Lib Dem Alex Sandiford a ajouté: « Vous n’avez pas été élu pour regarder le sport ».

Rishi Sunak condamné pour « avoir eu peur » du vote sur Boris Johnson (Getty)

Lundi, plusieurs députés conservateurs de haut rang ont entamé la campagne électorale à Uxbridge et South Ruislip pour le candidat Steve Tuckwell, notamment le président conservateur Greg Hands et le whip conservateur Stuart Anderson. Un utilisateur de Twitter a répondu: « Esquivons-nous le vote, sommes-nous? »

Pendant ce temps, Scotland Yard a annoncé qu’il «évaluait les informations et les nouveaux documents» sur les événements de 2020 et 2021, y compris les documents transmis par le Cabinet Office sur les rassemblements au n ° 10 et aux dames pendant que M. Johnson était en charge.

La force a déclaré qu’elle évaluait également les reportages des médias sur les « violations présumées au Parlement » et examinait des séquences vidéo inédites d’un rassemblement de Noël au siège de la campagne conservatrice en décembre 2020.

Une invitation à l’événement obtenue par BBC News disait: « JINGLE AND MINGLE: Réservez la date – Lundi 14 décembre à 18h pour la fête de Shaun Bailey pour Londres. »

Cela a ajouté à la pression exercée sur M. Sunak pour dépouiller le candidat raté à la mairie, M. Bailey, de la pairie qui lui a été attribuée dans la liste des honneurs de M. Johnson, et l’OBE donné à l’assistant Ben Mallet, également visible dans la vidéo.

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré: « Alors que les conservateurs » tintaient et se mêlaient « , le public britannique a suivi les règles et a fait ce qu’il fallait », ajoutant: « Sunak devrait intervenir personnellement et exhorter les personnes impliquées à renoncer à leurs honneurs. »

Le n ° 10 a déclaré qu’il n’était « pas prévu » que M. Sunak retire les honneurs de deux conservateurs qui étaient à la fête au CCHQ. Son porte-parole officiel a déclaré que le Premier ministre avait « suivi le processus » de laisser les honneurs de démission aux autorités des Lords.