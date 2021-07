Quelques heures seulement avant que Brisbane n’obtienne les droits d’organisation des Jeux olympiques de 2032, Coates s’est retrouvé impliqué dans un échange enflammé avec Palaszczuk dans lequel il a semblé lui faire la leçon sur la nécessité d’assister à la cérémonie d’ouverture de vendredi à Tokyo. – malgré les inquiétudes de Covid qui ont exigé que les spectateurs n’aient pas accès aux événements dans un contexte d’aggravation de la situation dans la région touchée par le virus.

Palaszczuk avait précédemment déclaré qu’elle n’assisterait pas à la cérémonie en raison des risques de contracter le virus, mais aussi face à l’opposition du public en Australie aux voyages «inutiles» qui pourraient menacer les efforts du pays pour atténuer la propagation de Covid-19. Actuellement, environ la moitié des Australiens sont bloqués en raison de diverses épidémies de la maladie, et les plafonds de voyage limitent le nombre d’Australiens bloqués à l’étranger de rentrer chez eux.

« Vous allez à la cérémonie d’ouverture. Voici cet échange maladroit entre le président de l’AOC John Coates et le premier ministre du Queensland @AnnastaciaMP lors d’une conférence de presse à Tokyo hier soir. #Brisbane2032@BreakfastNewspic.twitter.com/bQqvFYyQla – Michael Rowland (@mjrowland68) 21 juillet 2021

Coates, cependant, qui est également vice-président du Comité international olympique (CIO), a critiqué la position de Palaszczuk dans une étrange diatribe lors d’une conférence de presse mercredi – avec Palaszczuk assis juste à côté de lui.

« Vous allez à la cérémonie d’ouverture« , a déclaré Coates. « Je suis toujours vice-président du groupe de direction des candidatures [for the 2032 bid]. Pour autant que je sache, il y aura une cérémonie d’ouverture et une cérémonie de clôture en 2032, et vous devez tous vous entendre là-bas et comprendre les parties traditionnelles de cela, ce qu’implique une cérémonie d’ouverture.

« Aucun de vous ne reste caché dans vos chambres, d’accord ?

« Vous n’êtes jamais allé à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, n’est-ce pas ? Vous ne connaissez pas les protocoles. Je pense que c’est une leçon très importante pour tout le monde ici. Les cérémonies d’ouverture coûtent de l’ordre de 75 à 100 millions de dollars – c’est un exercice majeur pour tout comité d’organisation, cela marque les Jeux, c’est très important pour les diffuseurs qui suivent. »

La manière, ou plus précisément le ton, des commentaires de Coates a suscité une colère considérable en ligne – et il est rapidement passé en mode de contrôle des dégâts alors que les médias tournaient en rond, affirmant qu’il pensait que Palaszczuk devrait assister à l’événement, mais aussi qu’elle pouvait voir le « esprit » de sa déclaration.

« Mes commentaires concernant le premier ministre et la cérémonie d’ouverture ont été complètement mal interprétés par des personnes qui n’étaient pas dans la salle, » il a dit.

« Absolument, je crois que la première ministre devrait venir à la cérémonie d’ouverture et elle a accepté. J’en suis ravi. Assister à la cérémonie d’ouverture a toujours été son choix.

« Nous connaissons tous les deux l’esprit de mes propos et je n’ai aucune indication qu’elle ait été offensée de quelque façon que ce soit. Ceux qui ont des doutes devraient lui demander. »

Mansplaining classique, condescendance et intimidation par un homme qui ne peut pas porter un masque qui lui convient. De plus, non professionnel et déplacé dans un lieu public. — Mon père m’appelle Mary (@65georgiegirl) 21 juillet 2021

Il y a des jours où vous sentez que tout est sans espoir. Voici une femme très puissante victime d’intimidation par un homme de manière très publique. Et il s’en tirera comme tous les autres hommes. Nous nous leurrons si nous pensons que les choses s’améliorent. – Sandra N (@tentative57) 21 juillet 2021

C’était honteux. C’était genré, humiliant et irrespectueux. @AnnastaciaMP bien géré, mais j’ai craqué pour elle et toutes les fois où nous, en tant que femmes, avons dû endurer ce type de comportement et rester silencieuses pour protéger l’ego des hommes et donc nous-mêmes. #Trop c’est trop – Lucie (@bridgetsmuse) 21 juillet 2021

Palaszczuk a également cherché à minimiser les querelles jeudi et a confirmé qu’elle assistera effectivement à la cérémonie dans le cadre d’une délégation australienne.

« Je connais John depuis des années« , a-t-elle déclaré via ABC.

« Donc, ce qui s’est passé maintenant, c’est que le lord-maire, le ministre fédéral et moi sommes censés partir. Je laisserai donc cela à John Coates et (président du CIO) Thomas Bach. Mais permettez-moi d’être clair : je ne vais offenser personne maintenant que nous venons de remporter les Jeux.«

Les commentateurs en ligne ont rapidement réprimandé Coates non seulement pour sa position sur la question, mais aussi pour la façon dont il l’a exprimée – avec de nombreux internautes l’accusant de « intimidation« .

« Mansplaining classique, condescendance et intimidation par un homme qui ne peut pas porter un masque qui lui va. De plus, non professionnel et déplacé dans un cadre public, a écrit l’un d’eux.

« Il y a des jours où tu sens que tout est sans espoir« , a ajouté un autre. « Voici une femme très puissante victime d’intimidation par un homme de manière très publique. Et il s’en tirera comme tous les autres hommes. Nous nous leurrons si nous pensons que les choses s’améliorent. »

« C’était honteux« , a noté un troisième. « C’était genré, humiliant et irrespectueux. @AnnastaciaMP l’a bien géré, mais j’ai grincé des dents pour elle et toutes les fois où nous, en tant que femmes, avons dû endurer ce type de comportement et rester silencieux pour protéger l’ego des hommes et donc nous-mêmes. »