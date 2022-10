Humble, humoristique et dur comme des ongles, Mike Tindall de I’m A Celeb est notre royal le plus amusant et je sais pourquoi il entre dans la jungle

Il y a plusieurs années, j’embarquais à bord d’un vol pour Nice en provenance d’Heathrow et j’ai provoqué une sorte de “scène” en tentant de faire entrer ma valise bombée surchargée dans un porte-bagages trop petit.

Pendant cinq longues et tortueuses minutes, j’ai poussé, tiré, frappé et percuté, mais mon sac refusait toujours résolument de s’y glisser. Et j’étais désespéré de ne pas avoir à l’enregistrer en soute avec le retard inévitable quand j’arrivais en France. .

Mike Tindall vient d’accepter d’apparaître dans I’m A Celebrity, Get Me Out of Here ! Crédit : Getty

Piers estime que Mike est déjà le favori pour être couronné roi du peuple de la jungle

Une file de passagers de plus en plus longue et irritée s’est formée derrière moi, observant le spectacle humiliant dans un silence furieux entrecoupé de tutus et de murmures désapprobateurs.

Pour être juste, j’aurais été tout aussi ennuyé si on m’avait fait attendre pendant qu’un connard égoïste me faisait ça.

“Peut-être prendre quelques-uns de tes vêtements ?” finit par casser un Français exaspéré.

“Oui, merci pour tes conseils très utiles,” répliquai-je, m’immolant presque avec une agression passive indignée.

Cela a provoqué un gloussement fort et spontané d’un compatriote britannique qui se tenait juste à côté de moi.

« Vous vous débattez un peu là, Mr Morgan ? Hahahaha.

Je me tournai pour voir un homme costaud, à la tête de rasoir, au nez mutilé avec un gigantesque sourire narquois sur le visage.

C’était Mike Tindall, vainqueur de la Coupe du monde de rugby en Angleterre, qui trouvait tout ce spectacle peu édifiant extrêmement divertissant.

Derrière lui se trouvait sa femme, Zara Phillips, la petite-fille aînée de la reine de l’époque, qui fixait le sol d’un air sinistre, les lèvres pincées, secouant lentement la tête comme si elle venait de rencontrer l’idiot du village.

“Je vais bien, merci, M. Tindall”, ai-je répondu, réattaquant l’affaire avec le genre de venin qui ne provient que d’une humiliation publique abjecte, et finalement l’écrasant avec un son de craquement massif qui indiquait que je venais également de briser quelque chose.

Tindall, toujours en train de caqueter, mena une vague d’applaudissements moqueurs alors que les yeux de Mme Tindall roulaient violemment.

Je n’ai pas été surpris par son approche humoristique de ma situation malheureuse.

Deux ans plus tôt, il m’avait invité à participer à un match de rugby caritatif télévisé pro-célébrités à Twickenham au profit des vétérans militaires.

“Piers, votre implication ne fera qu’améliorer l’événement et en faire un succès à long terme”, m’a assuré Mike par e-mail.

Ce qui, bien sûr, signifiait vraiment : “Piers, moi et ma bande de néandertaliens psychotiques, aux oreilles de chou-fleur et pesant 1,83 m et 136 kg, allons vous réduire en bouillie à la télévision nationale, ce qui ravira le public et ma belle-famille. encore plus!”

J’ai simulé une fausse blessure aux ischio-jambiers pour échapper à des dommages bien plus graves.

Mike Tindall n’est pas votre roi moyen.

Mais il est le membre le plus terre-à-terre et le plus amusant de la famille la plus célèbre de Grande-Bretagne, ce qui rend tout à fait compréhensible qu’il ait accepté d’apparaître dans I’m A Celebrity, Get Me Out of Here !

Après tout, c’est l’homme qui a été une fois lâché par l’Angleterre pour avoir fait des cabrioles avec des nains dans un bar néo-zélandais alors qu’ils couraient attachés à des cordes élastiques, disant plus tard qu’il ne pouvait pas se sentir désolé pour ce qui s’était passé parce qu’il était tellement ivre qu’il ne l’a pas fait. Je ne me souviens de rien.

Et l’homme qui, lors de son enterrement de vie de garçon dans une boîte de nuit de Miami, aurait bu une carafe de vin rouge d’un trait, aurait accumulé 15 000 £ au bar et aurait terminé la soirée en tutu de danseuse.

Et l’homme qui a frappé le prince Harry lors d’une fête pour tester la rapidité avec laquelle ses gardes du corps réagiraient (la réponse a été très rapide, alors qu’ils battaient Tindall au sol).

Travail de charité désintéressé

Décrire Mike Tindall comme un vilain garçon – il a également deux condamnations pour conduite en état d’ébriété – c’est un euphémisme.

Mais la paternité – lui et Zara ont trois jeunes enfants – semble avoir apprivoisé la bête alcoolique et cela fait longtemps qu’il n’a pas défrayé la chronique pour de mauvaises raisons.

Au lieu de cela, il a lentement mais sûrement acquis la réputation d’être l’un des membres de la famille royale les plus populaires grâce à de nombreuses œuvres caritatives désintéressées, à une dévotion publique touchante envers sa famille et à un podcast très divertissant et souvent extrêmement honnête sur sa vie au rugby.

Certains ricaneront aujourd’hui en disant que Tindall ne devrait pas se dégrader en participant à une émission de télé-réalité et en le comparant aux renégats royaux Meghan et Harry qui ont quitté la Grande-Bretagne et le devoir royal d’exploiter impitoyablement leurs titres pour un gain commercial massif en Amérique.

Mais voici la différence: les Tindall n’ont jamais travaillé dans la famille royale, n’ont eu de titres royaux ni reçu d’argent public.

Ils sont financièrement autonomes, échangeant leur énorme succès mutuel dans l’arène sportive.

Zara est une cavalière brillante qui a remporté une médaille d’argent au sein de l’équipe équestre britannique aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Et Mike a été l’un des joueurs clés de la victoire emblématique de l’Angleterre en Coupe du monde de rugby en 2003, terminant avec 75 sélections pour son pays.

Férocement fidèle

Mais dans une interview avec le Times l’année dernière, il a admis que ses revenus supplémentaires provenant de choses comme les discours et les dîners sportifs s’étaient arrêtés pendant la pandémie et a déclaré: “Vous vous souciez toujours de l’argent. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir quelques rôles d’ambassadeur (quand il a pris sa retraite) donc vous savez qu’il y a de l’argent qui rentre, mais les parrainages ne dureront pas éternellement. Vous devez planifier et maintenant avec un troisième en route et ce qui s’en vient en termes de factures scolaires, charges à payer….”

Donc, je soupçonne qu’il fait en partie I’m A Celebrity pour l’argent (les candidats sont très bien payés), pour sensibiliser le public à ses diverses œuvres caritatives, en particulier la maladie de Parkinson qui a gâché la vie de son père, et aussi pour rire.

Et je mettrais beaucoup d’argent sur lui pour le gagner et être couronné Roi du Peuple de la Jungle.

D’abord, parce que c’est un gars vraiment sympa – humble, autodérision et travailleur comme il sied à quelqu’un dont l’arrière-grand-père était forgeron et dont les autres ancêtres sont des bottiers, des tailleurs de pierre et des tisserands.

Deuxièmement, parce qu’il est très drôle et aura régulièrement des points de suture pour ses camarades de camp et ses téléspectateurs.

Troisièmement, parce qu’il est dur comme des clous – son nez s’est cassé huit fois au cours de sa carrière de rugby souvent brutalement physique – et bien habitué à la vie à la campagne, il ne sera donc pas dérangé à distance par les cascades mangeuses d’insectes et de serpents qui réduisent petites célébrités faibles aux épaves tremblantes.

Et quatrièmement, parce que, contrairement au duc et à la duchesse de Sussex, il est férocement fidèle à son pays, à sa famille et à la monarchie.

Vous n’entendrez jamais Tindall attaquer les Royals ou l’institution qu’ils représentent.

En fait, vous entendrez tout le contraire, car il loue souvent la famille dans laquelle il s’est marié, ainsi que sa grande fierté d’avoir reçu un MBE.

“Je ne peux que dire à quel point ils ont été gentils avec moi”, a-t-il déclaré récemment, avant la mort de Sa Majesté, “et à quel point ils m’ont accueilli depuis qu’ils ont rejoint la famille. Et comment ils ont accueilli ma famille. Je J’ai toujours eu l’impression d’en faire partie, et je pense que c’est à quel point la reine est une femme incroyable. C’est une famille fantastique.

Quant à ce que Mme Tindall pense de cette décision, je pense connaître la réponse.

Il y a quatorze ans, ma propre femme Celia l’a interviewée pour le magazine GQ au cours de laquelle Zara a révélé qu’elle aussi avait été approchée pour apparaître dans I’m A Celebrity.

« Je veux dire, vraiment… » renifla-t-elle, avec une dérision méprisante, alors qu’elle expliquait pourquoi elle avait instantanément rejeté l’invitation.

