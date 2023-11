Humane AI Pin : un produit technologique très médiatisé est lancé et commet une erreur majeure lors de sa première sortie

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire gratuite IndyTech livrée directement dans votre boîte de réception Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyTech

Humane a lancé son AI Pin, l’un des produits technologiques les plus en vogue au monde, et a immédiatement commis une erreur publique.

L’AI Pin a fait l’objet de spéculations promues par Humane, une société restée quelque peu mystérieuse et comprenant des concepteurs et des dirigeants ayant travaillé chez Apple et Microsoft.

Le système est destiné à être fixé aux vêtements et utilise ensuite une gamme de microphones, de haut-parleurs et un écran qui peut briller sur la main de son propriétaire pour donner des informations. Ces informations sont fournies par des systèmes d’intelligence artificielle basés sur la technologie du créateur de ChatGPT, OpenAI et Microsoft.

Le pin’s coûte 699 $ et sera disponible plus tard cette année. Il a été promu par son président Imran Chaudhri comme une réponse à la fois à la prévalence des téléphones et à l’avenir des casques de réalité mixte, visant plutôt à permettre aux gens d’interagir avec le monde qui les entoure.

L’une des fonctionnalités prévues à cet effet est l’accès à des systèmes d’intelligence artificielle qui peuvent être utilisés pour obtenir des réponses aux questions. Les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur l’AI Pin et parler dans les airs, ce qui permettra ensuite à l’ordinateur d’accéder à Internet et d’afficher une réponse.

Lors de son événement de révélation, les dirigeants ont montré l’épingle utilisée pour répondre à l’une de ces questions. “Je peux également l’utiliser pour poser des questions, comme : quand aura lieu la prochaine éclipse, et quel est le meilleur endroit pour la voir ?”, ont déclaré les représentants, expliquant que la réponse serait “une IA naviguant sur le Web ou saisissant des connaissances”. de partout sur Internet ».

L’AI Pin répond ensuite en disant que le meilleur endroit pour observer la prochaine éclipse solaire totale, en avril 2024, serait Exmouth en Australie ou au Timor oriental.

Mais l’éclipse solaire de l’année prochaine sera en fait visible en Amérique du Nord et a d’ailleurs reçu le nom de « Grande éclipse nord-américaine ». Il ne sera pas du tout visible en Australie et ne pourra être vu qu’au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

Le système a peut-être commis une erreur, car une éclipse solaire totale survenue plus tôt cette année était en fait mieux vue depuis Exmouth et le Timor oriental. Cette éclipse, en avril, a apporté une large couverture médiatique à la petite ville australienne – et cette couverture a probablement été utilisée pour entraîner le système d’intelligence artificielle qui répondait à la question.

Humane n’a pas précisé quel assistant était utilisé pour cette réponse. L’AI Pin est spécialement conçu pour faire appel à un certain nombre d’assistants différents en fonction de la question posée.

L’erreur rappelle une erreur similaire commise par le chatbot Bard de Google lors de son introduction au début de l’année. Une publicité montrait Bard interrogé sur les découvertes intéressantes du télescope spatial James Webb de la NASA, et répondant que celui-ci avait pris « les toutes premières photos d’une planète en dehors de notre propre système solaire » – ce qui n’est pas vrai.

À l’époque, beaucoup ont noté que l’erreur mettait en évidence une erreur centrale avec les grands modèles de langage. Les systèmes ont tendance à « halluciner » – ou à énoncer des mensonges avec assurance – et n’ont aucun moyen réel de vérifier si les informations qui leur sont fournies sont vraies.